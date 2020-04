Estado de Sergipe registra redução de 54% na incidência de furtos durante isolamento social

20/04/20 - 12:40:21

Já no tocante aos roubos, a queda foi de 30%

O isolamento social além de combater o Coronavírus, possibilitou a redução da incidência de de roubos e furtos no estado em comparativo dias anteriores. Segundo dados do relatório de mobilidade do Google, há uma queda de 59% na movimentação de pessoas em áreas de grande circulação em Sergipe. Assim, quando se compara o período dos dias 21 de março a 13 de abril, segundo a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), houve quedas de 30% nos roubos e uma retração de 54% nos furtos.

De acordo com o levantamento da CEACrim, no tocante aos roubos, foram 1.306 casos nesse período durante o ano passado, enquanto que no mesmo período deste ano a quantidade de ocorrências desse tipo foi de 911. Uma queda de 30%. Já no que se refere aos furtos, foram 997 casos no ano passado contra 457 neste ano; o que representa uma redução de 54% na incidência dessa prática criminosa.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, destacou que o trabalho da PM continua normalmente visando a segurança pública e a preservação de vidas. “Fruto do trabalho nessas duas frentes, tivemos a redução nos crimes contra o patrimônio, roubos e furtos diminuíram graças a essas ações. Tivemos blitze, barreiras, trabalho de conscientização, inclusive com o drone. Posso garantir que continuaremos fazendo nosso trabalho”, frisou.

“Agradeço a cada policial militar, que cumpre com sua obrigação diariamente e, com fé em Deus, em breve, teremos passado por essa fase com serenidade e firmeza. Então a Polícia Militar de Sergipe continua firme no seu trabalho de garantir a segurança pública e fazer com que a população de Sergipe possa continuar seu dia a dia com tranquilidade e segurança”, agradeceu o comandante.

A delegada-geral, Katarina feitoza, ressaltou que a população precisa manter o isolamento social para a manutenção da saúde de toda a sociedade e também para que as polícias possam continuar fazendo esse trabalho de redução de crimes como os de roubo e furto. “Estamos empenhados nesse trabalho de conscientização das pessoas e também no de combate à criminalidade. Agradecemos a todos os nossos servidores que seguem determinados na melhoria da segurança pública mesmo nesse momento de pandemia do Coronavírus”, pontuou.

Alguns crimes podem ser realizados pela Delegacia Virtual – portalcidadao.ssp.se.gov.br/DelegaciaVirtual , como são os casos de roubos e furtos. No tocante a roubos de cargas ou roubo e furto de veículos o registro deve ser feito presencialmente em uma delegacia.

As informações e foto são da SSP