Defesa Civil de Aracaju registra dez chamados, neste domingo

20/04/20 - 07:19:03

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania, mantém suas equipes em atenção aos chamados da população durante a chuva. Por meio do serviço emergencial 199, os aracajuanos podem acionar as equipes da Defesa Civil municipal, diante de situações de risco. Somente na manhã deste domingo, 19, foram registrados dez chamados, prontamente atendidos pelas equipes.

As primeiras solicitações tiveram origem nos bairros Luzia e Jabotiana. “O grande volume de chuva, em um curto espaço de tempo, provocou o acúmulo de água em algumas localidades. Nossas equipes realizaram a avaliação de riscos e auxiliaram moradores na proteção de bens, além de terem proporcionado toda a orientação necessária”, detalhou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, o major Sílvio Prado, que também indicou o registro de ocorrência nos bairros Inácio Barbosa, Farolândia , Ponto Novo, Soledade e Centro.

No bairro Centro, a Defesa Civil realizou um atendimento, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, relacionado ao desabamento de telhado em uma casa abandonada. “O espaço estava desocupado, não havendo pessoas atingidas. Esse imóvel foi interditado”, explicou Sílvio Prado.

De acordo com os dados obtidos no início da tarde desde domingo, em 24h foi registrado o acumulado de 96.2mm, sendo que em apensa 12h foram 76.4mm. Para minimizar os impactos desse grande volume de chuva, as equipes da Prefeitura de Aracaju intensificaram a atuação de maneira integrada.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, chama atenção para a continuidade dos trabalhos. “O alerta para chuvas prossegue até a segunda-feira, 20. Nossas equipes mantêm atenção às áreas de risco e aos chamados da população. O monitoramento é constante e o serviço emergencial funciona 24h, todos os dias da semana”, reforçou.