Totalmente Demais- Eliza faz discurso emocionante e sofre assédio na coletiva. “É verdade que você era mendiga? E que Arthur (Fábio Assunção) te encontrou na rua?”

Na sequência, a florista faz sucesso no evento e é abordada pelo comendador, que a pega pelo braço, oferecendo carona. Ela diz que um amigo à espera do lado de fora, mas ele não se contenta com a resposta:

“Fala a verdade, não tem amigo nenhum. Eu te levo. Te levo para a sua casa, para a minha casa…”. Eliza lembra então do episódio em que discutiu com Dino (Paulo Rocha) e implora, pedindo que ele a deixe passar. Os dois se empurram e ele cai dormindo no sofá, enquanto o vestido da florista rasga, a fazendo passar vergonha no evento.

Cassandra entrega para a imprensa que Carolina é o grande amor de seu pai

Incomodada com o sucesso de Eliza durante a coletiva, Cassandra (Juliana Paiva) decide contar uma história triste para os jornalistas:

“A minha mãe me abandonou quando eu era pequena. E o meu pai, criou a gente sozinha. E minha mãe não era o grande amor da vida do meu pai. Sabe quem é? É ela. Carolina Castilho”.