TRÊS HOMENS MORREM EM BATIDA ENTRE TÁXI E CAMINHÃO NA BR-235 EM AREIA BRANCA

20/04/20 - 05:58:59

Um grave acidente envolvendo um veículo táxi e um caminhão deixou três mortos na noite deste sábado (18) no KM 37, da BR-235, no município de Areia Branca.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são de que as vítimas eram ocupantes do táxi, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), de onde foram liberados para o sepultamento.