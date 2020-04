BELIVALDO CHAGAS PARTICIPA DE VIDEOCONFERÊNCIA COM NOVO MINISTRO DA SAÚDE

21/04/20 - 09:31:58

Belivaldo e demais governadores do Nordeste dialogaram sobre políticas de controle à pandemia do novo coronavírus

O governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta segunda-feira (20), de uma videoconferência com o novo ministro da Saúde, médico Nelson Teich e os demais governadores do Nordeste. Ele acompanhou a reunião de seu gabinete no Palácio de Despachos, juntamente com técnicos e assessores da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Este é o primeiro encontro dos chefes do Executivo nordestinos com o novo ministro. Nelson Teich assumiu a pasta na última sexta-feira, 17, em substituição ao médico Luiz Henrique Mandetta.

Durante o encontro, o governador Belivaldo Chagas deu as boas vindas e desejou boa sorte ao ministro Nelson Teich. O chefe do executivo avaliou como proveitosa essa primeira reunião com o ministro da Saúde. “Neste momento é preciso unir forças de todos os entes para o enfrentamento ao novo coronavírus e reuniões assim são muito importantes para o planejamento das nossas ações na rede pública estadual”, disse Belivaldo.

O governador apresentou ao ministro um panoramo da situação de Sergipe. “Com o ministro, falei sobre os decretos estabelecidos aqui e as medidas de isolamento social que estão sendo tão necessárias para que a rede de Saúde pública e privada de Sergipe ampliasse a sua capacidade de leitos, evitando o colapso do sistema. Já adiantei para ele, inclusive ,que começamos a ampliar o número de testes rápidos no estado e que naturalmente teríamos um aumento no número de casos”, destacou.

Belivaldo e os demais governadores do Nordeste voltam a se reunir com Nelson Teich esta semana. “Esatmos dialogando com o ministro um plano de ação para a região nordeste, além de tratar sobre a dificuldade para a compra de equipamentos de proteção (EPIs), testes e respiradores, temas que voltaremos a falar com o ministro nos proximos dias”, finalizou.

Foto Mário Sousa