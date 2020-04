Em ação de combate ao coronavírus Banese confecciona máscaras para distribuição

21/04/20 - 11:20:48

O Grupo Banese está se somando à luta contra a disseminação do COVID – 19 (Coronavírus) em Sergipe. Através da confecção de 300 mil máscaras o BANESE oferecerá a comunidades vulneráveis esse item indispensável para proteção contra o vírus, além de criar empregos temporários e possibilitar a geração de renda. A ação, que utiliza o recurso de R$ 5 milhões, inclui ainda a compra de 34 mil testes rápidos para diagnóstico da doença.

Tendo em vista que a pandemia causada pelo COVID – 19 afeta drasticamente a saúde, mas também a economia, a confecção das máscaras é uma medida que se concretiza abrangendo os dois setores, uma vez que toda matéria prima para confecção foi comprada no estado e 55 empregos temporários são gerados no município de Tobias Barreto, onde ocorre a produção. É no Complexo Industrial Gov. Marcelo Déda, administrado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (CODISE), parceira no projeto, que a costura das máscaras acontece seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde tanto na confecção do produto quanto nas condições de trabalho das costureiras. Já a higienização e embalagem estão sendo realizados junto ao projeto Arte na Escola, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O coordenador do complexo industrial, Disnei Viana, destaca a importância da parceria. “O complexo industrial recebe essa ação com muito desejo de contribuir em uma situação tão delicada, mas também é marcante para a sociedade tobiense porque essa é a primeira vez que todas as máquinas do nosso Centro Vocacional Tecnológico entram em funcionamento ao mesmo tempo, sem falar na oportunidade concedida a dezenas de moradores que sofrem as consequências do desemprego gerado pela pandemia”, afirma. É o caso de Elaine Cristina de Souza, que por conta da medida necessária de isolamento social parou de trabalhar. “Esse é um momento da gente se unir em prol de todos. Estou sendo beneficiada com essa renda e ao mesmo tempo o meu trabalho vai ajudar alguém que não tem condições de comprar uma máscara para se proteger. Estou muito grata pela oportunidade”.

O projeto conta também com a Pop Show Industrial, empresa do setor de confecção em vestuário que forneceu máquinas e o serviço de corte. O gerente de produção da empresa, Adriano Brito, diz que esse é um momento em que nada será possível se as ações forem isoladas. “Participar de iniciativas como essa que tentam ajudar pessoas e setores tão afetados por esse vírus é imprescindível agora. Somente unindo esforços pelo bem comum teremos possibilidade de continuar com os negócios e principalmente de seguir com nossas vidas”, explica. Outra parceria importante foi estabelecida com o Restaurante Comida Caseira, que durante o período de produção das máscaras fornecerá alimentação para as costureiras. “A empresa Aparecida Regina Cassarotti entende que humanidade é imprescindível para passarmos por esse momento e como a melhor maneira da gente se envolver é fornecendo essa alimentação nos colocamos à disposição. Cada pessoa que trabalha na empresa está dando o seu melhor para ajudar”, conta o gerente operacional Paulo Fortes.

O diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia, Renato Augusto Cruz Dantas reforça o compromisso do banco. “Esta é uma doação importante por que ajuda no enfrentamento ao coronavírus e ao mesmo tempo incentiva a economia local, através da confecção de máscaras no polo têxtil de Tobias Barreto. O nosso grupo acredita que a participação da sociedade civil e dos setores público e privado é fundamental para o suporte necessário à população e aos que estão na linha de frente no combate ao covid-19”.

Para Ezio Déda, diretor superintendente do Instituto Banese, responsável pela gestão dos recursos doados para a ação, o papel de responsabilidade social do Banese é ainda mais fundamental nesse momento. “A iniciativa do Banco do Estado só reforça o seu papel social, exercido pelo Instituto Banese ao longo dos anos em diversas frentes e também nesse momento de grande desafio para todos. É urgente apoiar com o que é mais necessário no momento, por isso planejamos essa ação e já estamos executando para o mais rápido possível distribuir esse equipamento de proteção aos sergipanos”.

A entrega do primeiro lote de máscaras está prevista para o próximo sábado, dia 25, e a distribuição começará no início do mês de maio.

O Grupo do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), administradora do cartão Banese Card e da rede de adquirência TKS. Ainda fazem parte do grupo, a Banese Corretora e Administradora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese.

Fonte e foto assessoria