Grupo Tiradentes libera acesso gratuito para 88 cursos online

21/04/20 - 08:45:02

Para quem sabe da importância de aproveitar o tempo com racionalidade para a aquisição de novos conhecimentos e vive a expectativa de que ao final dessa pandemia o mercado volte a absorver mão de obra especializada, é hora de incrementar os estudos, descobrir novas habilidades e criar mecanismos empreendedores para fortalecer ainda mais o currículo.

O Tiradentes Mais oferta quase uma centena de cursos livres com o propósito de oportunizar as pessoas a estudarem em casa, por meio de ferramentas que estimulem a interação e o acolhimento virtual. É uma plataforma prática que disponibiliza aos alunos, professores, colaboradores e comunidade externa a chance de escolher entre os 88 cursos ofertados gratuitamente durante o período de isolamento social.

“Os cursos são totalmente gratuitos e estão disponíveis no AVA para todo o Grupo Tiradentes (GT). O aluno estuda os materiais, realiza as atividades propostas e ao finalizar gera o certificado online. Os cursos são de autoestudo, com atividades reflexivas acerca das temáticas, abordam temas relevantes, não exigem pré-requisitos. O objetivo é ampliar os conhecimentos e permitir a atualização de qualquer pessoa que deseje se capacitar”, esclarece o diretor de operações acadêmicas do GT, professor Marcos Wandir.

Estão contempladas diversas áreas do conhecimento: administração, análise e desenvolvimento de sistema, arquitetura e urbanismo, beleza, biomedicina, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação, design de interiores, design e fotografia, design gráfico, direito, educação, educação física, engenharia, engenharias, estética e cosmética, farmácia, fisioterapia, gastronomia, gestão, gestão de recursos humanos, história, idiomas, jornalismo, letras, letras espanhol, matemática, moda, nutrição, pedagogia, petróleo e gás, psicologia, qualidade de vida, saúde, segurança do trabalho, serviço social, tecnologia e informática.

Para a professora Maria Luísa, diretora do Unit Carreiras, a retomada do mercado vai exigir pessoas ainda mais capacitadas, motivo pelo qual nada mais justo que durante esse momento as pessoas invistam na atualização de conhecimentos através da realização de cursos online.

“Em tempos de isolamento nada melhor do buscar realizar cursos online e sendo gratuitos, facilita ainda mais o nosso cotidiano. Dessa maneira, o Tiradentes Mais vem com toda uma gama de cursos importantes para o desenvolvimento profissional, permitindo que os interessados acessem, realizem, se atualizem e se mantenham de forma ativa”, pondera.

Acesse https://www.tiradentesmais.com/

Assessoria de Imprensa/Unit