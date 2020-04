MITIDIERI CONDUZ 1º ENCONTRO VIRTUAL COM NOVA BANCADA DO PSD EM ARACAJU

21/04/20 - 10:10:27

Diante das orientações de segurança orientadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o combate ao Covid-19, o presidente do diretório aracajuano do Partido Social Democrático (PSD) e deputado federal Fábio Mitidieri, reuniu no início da noite desta segunda-feira, 20, a nova bancada de vereadores psdbistas de Aracaju. Na ocasião, o vereador Juvêncio Oliveira foi escolhido como o novo líder da sigla para a Câmara Municipal da capital.

A iniciativa do primeiro encontro virtual teve como objetivo reafirmar a parceria junto ao prefeito Edvaldo Nogueira, debater o momento político e de ações em combate à pandemia, além de socializar veteranos e novos filiados. “Fico feliz pelo trabalho maravilhoso que construímos no PSD, em Aracaju. Essa é uma bancada histórica, agora formada por dez integrantes com nomes que engrandecem o nosso partido e vão agregar muito no apoio à gestão municipal. Aproveito para parabenizar o competente e querido amigo Juvêncio Oliveira pela sua escolha como líder da nossa bancada. O PSD é uma família, uma grande família e a todos que chegaram, sejam muito bem-vindos”, destacou Fábio Mitidieri.

Lisonjeado com a escolha, Juvêncio se mostrou grato e comprometido com a nova missão. “Eu tenho um laço de amizade muito forte, de anos, com Fábio Mitidieri e muito do que me fez escolher o PSD se deve à admiração e ao compromisso que eu vejo ele ter com o partido e o povo sergipano, além da defesa e do trabalho realizado. O meu desejo é de que sejamos não apenas a maior bancada da Câmara, mas o partido com os melhores lugares a alcançar. Agora é batalhar para cumprir essa tarefa a mim destinada.”

Destaque pelo papel de agregador e articulador político do PSD, o atual secretário de governo de Aracaju, Jorge Araújo Filho, também foi um dos presentes. Ele celebrou o bate-papo com o que definiu como sucesso absoluto. “A formação desse time é fruto de um projeto consistente, que não foi criado do dia para a noite. Ele vem sendo construído há muito tempo e liderado por Mitidieri, que coordenou as conversas no sentido de a gente montar a melhor seleção, trazendo sete vereadores novos, com mandato. A regra do jogo mudou para as eleições de 2020 e nesse sentido precisamos discutir estratégias e maneiras de atuação. Tanto para o momento político, quanto para o de enfrentamento ao Coronavírus”, afirmou.

Agora a bancada do PSD Aracaju terá a seguinte escalação: Josenito Vitale (Nitinho), Juvêncio Oliveira, Zé Valter, Evando Franca, Zezinho do Bugio, Palhaço Soneca, Dr. Manuel Marcos, Américo de Deus, Bigode do Santa Maria e Dr. Gonzaga. Com o sucesso da primeira, as conferências virtuais terão o compromisso de acontecer semanalmente.

Por Débora Andrade – Assessoria em Sergipe

Foto: Reprodução