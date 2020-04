Moradores do Grageru e dos conjuntos Médici reclamam de água suja da Deso

21/04/20 - 09:17:53

A população do bairro Grageru e dos conjuntos Médici estão revoltadas com a qualidade da água fornecida pela DESO, com uma coloração que mais parece suco de tamarino pela cor amarronzada, tendo começado mais clara pela manhã, momento em que a foto foi tirada por um leitor do blog e ficando mais escura durante a tarde e noite.

O problema está ocorrendo desde a manhã de ontem (20), impedindo inclusive os moradores de lavarem roupas, pois certamente ficarão manchadas.

Em tempo de pandemia e com dinheiro escaço, os consumidores dos citados núcleos habitacionais, têm que comprar água mineral para beber, pois temem que a água não esteja satisfatória para o consumo.

Matéria do blog Espaço Militar