PMA desmente fake news sobre distribuição cestas básicas

21/04/20 - 16:35:06

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, informa que a mensagem disseminada através de grupos do WhatsApp relacionada a uma possível distribuição de cestas básicas, trata-se de mais uma fake news espalhada em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A Prefeitura está, sim, com uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, água e dinheiro – por meio da conta do Comitê de Combate à Fome- mas não faz o cadastramento das famílias via aplicativo ou site. Portanto, a informação é falsa.

Caso você tenha recebido essa informação falsa, não abra o link, pois ele pode danificar seu aparelho e até mesmo roubar dados pessoais. Informações oficiais são divulgadas apenas nos canais da administração municipal.

A Prefeitura reforça, ainda, que divulgar fake news é crime e o responsável estará passível de sanções penais. Não contribua com a desinformação.

AAN