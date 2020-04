Povo não ajuda a conter o vírus

Um fato chama a atenção: as aglomerações acontecem e vão continuar caso não haja uma ordenação responsável para evitar a transmissão do coronavírus. Não há como organizar uma fila de pessoas carentes, que se expõem a qualquer risco para ganhar algum dinheiro e adquirir alimentos. Não há necessidade de muita inteligência para imaginar que se põem pessoas bem enfileiradas, obedecendo ao distanciamento técnico, em frente a uma agência bancária que deposita R$ 600 em conta dos que mais precisam.

Ontem em Aracaju, em frente às agências da Caixa Econômica Federal, pode-se dizer que uma “multidão” se amontoava para entrar mais cedo no prédio e sacar a grana que fora depositada. Uma verdadeira loucura! Muita gente próxima, sem uso de máscaras, tossindo, espirrando, espalhando o vírus por todos os lados, sem que se adotasse qualquer providência para evitar a contaminação. A verdade: tem muita gente que sequer acredita no que o presidente Bolsonaro chamou de “gripezinha”.

E o que seria necessário para evitar a contaminação nesse tipo de aglomeração? Nada tão complicado. A presença de policiais, preparados e seguindo à orientação de higiene para evitar a contaminação, poria ordem para evitar excessos. Os aglomerados teriam que ir para fila, cumprindo o distanciamento de um metro, usando máscaras adequadas e obedecendo à rigidez para entrada na agência bancária. Além disso, a própria Caixa deveria colocar à disposição o álcool em gel 70.

Se todo esse cuidado fosse tomado, endurecendo em questão de desobediência, seria bem provável que haveria uma redução – ou desaceleração – da contaminação do coronavírus. Cada um tem que cuidar de si e procurar não prejudicar o próximo. Ontem, por coincidência, em um frigorífico de Aracaju, uma senhora deu um espirro exagerado no balcão, expelindo toda a secreção em um carrinho cheio de maracujá que estava posto à venda. Não usou mãos, lenço ou braço. Diante do susto de pessoas que estavam próximas, desculpou-se: “tenho rinite aguda”.

O dono do frigorífico informou que lavaria os maracujás. Mas não o fez. Quem os comprou levou com ele perdigotos que podiam ou não estar contaminados com o coronavírus.

Claro que nem todos agem assim. Em uma loja de vendas em atacado, todas as pessoas só entravam se medissem a temperatura, na entrada e saída, lavassem as mãos com álcool e colocassem máscaras, cumprindo o distanciamento e sendo monitoradas por funcionários contratados, além da presença de uma enfermeira e da limpeza imediata das esteiras nos caixas. Sinal de garantia total para quem fosse às compras. O mesmo não acontece em hipermercados. Apesar de limitarem entradas, não há qualquer preocupação com a higienização, o que em nada contribui para evitar a expansão da doença.

A organização desses ambientes, principalmente nas aglomerações em frente às agencias bancárias, ajudaria a conter o avanço do vírus, que ainda está crescente em Sergipe e dá sinais de que pode chegar a uma situação que complique a assistência hospitalar, sem condições de suportar número excessivo de pessoas acometidas, como vem acontecendo em todo o Brasil. A população precisa ter cuidado e mais consciência em relação à proliferação. Todos precisam fazer suas partes, para que a situação se estabilize e Sergipe saia dessa sem estatísticas dramáticas.

Belivaldo assina Carta

Belvaldo Chagas está entre os 20 governadores que assinaram Carta Aberta divulgada pelo Fórum Nacional de Governadores, no domingo, em defesa da democracia.

*** O documento foi redigido depois que o presidente Jair Bolsonaro discutiu, em Brasília, com manifestantes a favor do fechamento do Congresso Nacional e do STF.

*** Os governadores defendem o diálogo, superação das diferenças e das vaidades. “A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar muito acima de interesses políticos, em especial neste momento de crise”.

Sete não assinaram Carta

Sete governadores não assinaram a carta aberta em defesa da democracia e ainda não se manifestaram sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, incitando a um novo golpe militar.

*** Foram eles: Antônio Denarius (Roraima), Gladson Cameli (Acre), Ibanes Rocha (Distrito Federal), Marcos Rocha (Rondônia), Ratinho Junior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais) e Wilson Lima (Amazonas).

Protestos na TV-Sergipe

No domingo à tarde, houve uma pequena manifestação em frente à TV-Sergipe, em protesto à Rede Globo, promovida por grupo de pessoas que defende o discurso golpista do presidente Bolsonaro.

*** A TV-Sergipe é afiliada da TV-Globo no Estado e começa a ser pressionada por seguidores do presidente.

*** Aos gritos de “fora Globo lixo”, os bolsonaristas fizeram um buzinaço e muito barulho em frente à TV-Sergipe.

Única ideologia

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse ontem que “o Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia participativa”.

*** E acrescentou: “qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional, como afirmou o procurador-geral, Augusto Aras”.

Manifestação criminosa

Ainda sobre o discurso de presidente, o senador Rogério Carvalho disse: “Bolsonaro orquestra uma manifestação criminosa que diante de uma pandemia atenta contra a vida dos brasileiros”.

*** Segundo Rogério, “o ato é em defesa do AI-5 e Bolsonaro diz ‘farei tudo o que for necessário’. O mesmo AI-5 do filho e do General Heleno. Agora, estamos todos unidos pela democracia e pelo Brasil”.

Lidera mentindo

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) postou que “não se governa da caçamba de uma pick-up. E não se lidera mentindo para as pessoas. O Jair Bolsonaro que chama para conversar o Centrão é o mesmo que grita ‘fora velha política’?”

*** E explica “Ou assina o PLN 4 [sobre emendas ao Orçamento da União], mas diz que não negocia nada? Chega, vamos apontar cada mentira incoerente.”

Pandemia aumenta

Pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PT, Marcio Macedo lembrou que ontem o Brasil registrou 383 mortes. O maior número de óbitos por coronavírus em 24 horas.

*** Passou para 16 mortes em 1 hora ou 1 morte a cada 4 minutos. Os números de mortos subiram para 2.845.

*** Os infectados cresceram para 40.581 pessoas e a taxa de letalidade alcança os 7%. “É doloroso”! Lamentou Marcio.

Verde amarela

As bancadas do PT no Senado e de Oposição impediram, ontem, a votação da Medida Provisória (MP 905) – Carteira Verde e Amarela.

*** Rogério Carvalho comemora: “Assim, a proposta do governo Bolsonaro que flexibiliza e retira ainda mais direitos dos trabalhadores, perderá a validade”.

Maria ao Senado

A senadora Maria do Carmo (DEM) ainda não fez declarações sobre isso, mas se mostra animada para disputar a reeleição em 2022. Quando é consultada sobre a possibilidade, não nega, apenas ri.

*** Em Maria disputando o Senado, José Carlos Machado (DEM) tende a ser candidato a deputado federal. Esse é o desejo dos seus aliados, embora Machado também não confirme.

Vírus inteligente

Subtenente Edgard indaga: “Pense num vírus inteligente, esse covid-19? Ataca nas escolas, no trabalho, no futebol, nos shows, nas praias, praças públicas, cinemas e etc”.

*** E conclui: “mas não ataca na fila dos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, nas lotéricas, e nem em nenhum lugar que esteja doando alguma coisa”.

Democracia jovem

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) lamentou o discurso feito pelo presidente Bolsonaro, domingo à tarde em Brasília, em defesa de um golpe no País.

*** – Nossa democracia é jovem e foi construída à custa da vida de muitos brasileiros que lutaram por ela. Qualquer forma de incentivo à intervenção militar deve ser repudiada, disse.

Sessão na Câmara

A Câmara Municipal de Aracaju retoma as sessões plenárias amanhã, via online, em na Alese, onde está funcionando. Os vereadores devem cotar vetos do prefeito a projetos.

*** A vereadora Emília Correa (Patriotas) entrou com mandado de segurança para que fossem realizadas as sessões plenárias, suspensas desde o início da quarentena.

*** O presidente da Câmara, vereador Nitinho, se antecipou ao resultado do mandado e resolveu fazer a sessão plenária amanhã às 10 horas.

Sobre discussões

Nos bastidores correm informações de que vereadores que tentarão a reeleição estão se desentendendo, com receio de não retornarem à Câmara Municipal de Aracaju.

*** A informação é de que haverá uma renovação provável superior a 50%.

*** Alguns desses vereadores estão insatisfeitos com as legendas que escolheram e acham que há privilégios para alguns novos filiados.

Mudar sem alterar

Um dos vereadores mais experientes avalia que se as eleições forem transferidas para novembro e dezembro, janelas podem reabrir e serão formadas novas chapas.

*** Há controvérsias. A maioria acha que se houver mudança de data não haverá alteração naquilo que já foi definido.

Um bom bate papo

Não convidem – Não convidem para o mesmo grupo social os advogados João Fontes e Carlos Alberto Menezes. Os dois chegaram aos seus limites.

Sobre alagamentos – A delegada Danielli Garcia (Cidadania) está frequentando redes sociais. Como todos pré-candidatos anteriores, ela criticou que a chuva provocou alagamentos em ruas de Aracaju.

Falta maturidade – Inexperiente na política, Danielli é pré-candidata à Prefeitura de Aracaju e insinua se em caso de ser eleita esses alagamentos deixarão de acontecer.

Notícia crime – Segundo o Estadão, nove partidos planejam ingressar com notícia-crime por participação de Bolsonaro em ato no domingo.

Márcia Lima – Militares da reserva formam pelotões e correm em praia onde Witzel falou que iria prender quem fosse lá… Seria provocação?

Sérgio Moro – “Determinei à Polícia Federal a abertura de investigações para apurar de forma implacável qualquer desvio de verba federal destinada ao combate do novo coronavírus”.

Uol Notícias – Ministro Gilmar Mendes, do STF, diz em TV que defesa da ditadura merece investigação criminal.

Clóvis Silveira – Claro que o ato de ontem em Brasília, não foi em prol de ditadura nenhuma, havia sim alguns malucos gritando por ditadura e AI 5, mas meia dúzia.