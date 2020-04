Pré-candidata a vereadora em Aquidabã critica falta de fiscalização ao distanciamento

21/04/20 - 11:16:36

Filha do saudoso e ex-vereador Vavá do Algodão, a advogada e pré-candidata a vereadora pelo Cidadania faz alerta ao distanciamento social nas filas do ponto bancário, lotérica e estabelecimentos comerciais no município de Aquidabã.

“Dias atrás, viralizaram algumas imagens da população aglomerada em frente ao ‘Caixa Aqui’, da Caixa Econômica. Pessoas sem máscaras e infringindo o distanciamento de dois metros como recomenda a Organização Mundial da Saúde – OMS. “Na imagem fica claro, um grupo vulnerável e de risco estava sem qualquer proteção, principalmente os idosos. Sei a necessidade de irem ao banco e lotérica para pagarem suas contas ou de receberem sua aposentadoria, Além de verificar se o auxílio emergencial proposto pelo governo estava ativo”, alerta a pré-candidata a vereadora, Tatiane Carmo (Cidadania).

Tatiane Carmo pontua a proibição de escritórios de advocacia na cobrança de honorários na realizaçãodo Cadastro no Sistema Emergencial do Governo Federal. “É um absurdo ver colegas de profissão cobrando honorários de uma população carente para “ajudar” a baixar o aplicativo que, o tempo todo, os veículos de comunicação divulgaram o passo a passo deixando claro que o processo é gratuito. Peço que denunciem, não seja lesado e nem enganado. Chegou o momento de valer nosso direito enquanto cidadãos”, adverte.

A pré-candidata a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores de Aquidabã frisa a importância do isolamento social durante a quarentena. “Penso que independente de qualquer situação, a nossa saúde e a dos nossos familiares está em primeiro lugar. Por isso, peço as autoridades que intensifiquem essa fiscalização. Além de fazer um apelo aos responsáveis pelas lotéricas e CAIXA Aqui do município que destine um dos colaboradores a fazer essa marcação no chão e orientar os cidadãos durante a entrada na agência sobre o distanciamento”, diz Tatiane Carmo (Cidadania).

Para Tatiane Carmo este momento terá um encerramento positivo. “Eu tenho fé que essa pandemia passará em breve e para que tudo permaneça nos seus devidos lugares é necessário a colaboração de todos. Os estados e municípios estão na medida do possível fazendo a parte deles e hoje me volto a população aquidabãense que fique em casa. E, se precisar sair peça apenas para um membro da família sair usando mascara, pois o numero de confirmados cresce a todo instante e precisamos fazer nossa parte”, finzaliza a pré-candidata a vereadora pelo Cidadania.

Lucas OIiver – Assessor de Comunicação