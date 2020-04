Promoção da saúde é tema de mais uma live da série “Paz em todo lugar”

A segunda live da série “Paz em todo lugar”, promovido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional/Serviço de Projetos Escolares em Direitos Humanos (Dase/ SEPEDH), em parceria com o Coordenadoria Especial da Juventude (Cejuv), trará na próxima quarta-feira (22), o professor do Departamento de Educação e Saúde da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Roberto Lacerda.

Com o tema Protagonismo juvenil e a promoção da saúde em tempos de Pandemia, Roberto irá conduzir o bate-papo, às 10h, no Instagram @educacaose. A finalidade da série é inserir no dia a dia da rotina dos estudantes e professores a reflexão sobre temas relacionados à cultura de paz em tempo de distanciamento social.

Na live realizada na última quarta-feira, 15, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Aracaju, Vaneide Oliveira, abordou pontos sobre violência de gênero, a exemplo da conjuntura, concepção e natureza da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, medidas protetivas, entre outros assuntos. Além disso, ela falou sobre a Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência.

LivesA série terá duração de uma hora a cada transmissão. Segundo Adriane Damascena, coordenadora do SEPEDH, a ação faz parte de uma das metas da Seduc para 2020, que é disseminar a cultura de paz e dar visibilidade às ações que as unidades educacionais já desenvolvem.As transmissões serão sempre realizadas por meio do Instagram da Seduc (@educacaose), a partir das 10h.

A primeira aconteceu na quarta-feira, 8, com a psicóloga clínica Renata Roriz, referência de Gestão da Rede de Atenção Psicossocial Conta Comigo, cujo tema foi “Saúde Mental em tempos de isolamento”. Nadja Bispo, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seduc), também ministrou uma das lives e falou sobre “Comunicação não violenta em tempos de isolamento”.

