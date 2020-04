Ativista social e vereador apresentam propostas para ajudar no combate ao Coronavírus

22/04/20 - 16:29:14

Na manhã desta quarta-feira, 22/04, o ativista social Uilliam Pinheiro junto com o vereador Eliel Felipe protocolaram na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro dois projetos de leis que obriga estabelecimentos comerciais, condomínios e prédios residenciais a fornecer álcool gel para higienização de clientes, visitantes, moradores e colaboradores.

Segundo os projetos de lei construídos por eles e protocolados, agências bancárias, supermercados, hipermercados, centros comerciais, shoppings centers e os condomínios e prédios residenciais devem fixar dispensadores de álcool gel em locais de fácil acesso para os que adentram em tais locais possam fazer sua higienização. Essa é uma das medida de prevenção ao contágio do coronavírus

Segundo o ativista Uilliam Pinheiro, “dado que nessas localidades existe uma circulação de pessoas, é de suma importância que haja meios de higienização para prevenir o contágio tanto do vírus da Covid-19 como os demais vírus que continuam circulando”

“É de vital importância que possamos buscar a criação de mecanismos de combate e controle a COVID-19. O projeto de lei que foi construído em parceira com o Uilliam Pinheiro já é uma realidade em diversas cidades de todo o país e queremos que seja aprovada em Nossa Senhora do Socorro.” disse o vereador Eliel Felipe.

Os projetos de leis agora segue para análise das comissões da Casa Legislativa e posteriormente para a votação no plenário. Caberá ao poder Executivo a fiscalização do cumprimento da lei, após a aprovação. E o descumprimento das leis propostas poderá ocasionar multas aos responsáveis pelos estabelecimentos.

Nesse cenário de pandemia do coronavírus, vários cidadãos e parlamentares tem buscado medidas para combater os efeitos e o contágio do Coronavírus. Tais medidas como as apresentadas acima já foram implantadas em outros municípios do Brasil.

Fonte e foto assessoria