Autorizada venda do primeiro produto à base de maconha

22/04/20 - 15:28:41

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a venda no Brasil do primeiro produto à base de cannabis, conhecida como maconha. O óleo composto a base de canabidiol poderá ser vendido em farmácias e drogarias mediante a prescrição médica e apresentação de receita especial do tipo B.

A liberação concedida pela Gerência de Medicamentos Específicos da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22). O produto liberado agora é um fitofármaco, com concentração de THC de até 0,2%. A autorização, conforme solicitação da empresa, é para produção no Brasil do produto à base de canabidiol.

Fonte e foto: Portal Metrópoles