Trio invade casa de policial civil e toca terror no bairro Aruana

22/04/20 - 06:52:04

Um policial civil viveu momentos de terror na tarde desta terça-feira (21) em sua residência localizada na Aruana, em Aracaju, após ter a casa invadida por marginais.

As informações passadas pelo policial civil aos militares do BPTUR são de ele foi surpreendido por três elementos que chegaram à residência no momento em que ele lavava seu veículo em frente a casa, anunciaram o assalto e levaram o policial para dentro da casa, onde estava a família.

Segundo informações do cabo Soares, que chegou com sua equipe logo após o assalto, os elementos entraram na casa e, de posse de faca, o trio ameaçou matar o policial, exigindo que ele entregasse a arma, que no momento não estava com ele.

Em seguida, o trio recolheu os bens e o veículo da vitima e fugiram tomando rumo ignorado. Pouco tempo depois, o carro foi localizado abandonado na região.

As informações são do radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate.