Blitz Solidária da CPTran recebe mil cestas básicas do INEC que serão doadas para 15 instituições

22/04/20 - 11:11:45

A campanha teve início no dia 2 de abril e continua arrecadando alimentos e kits de limpeza

Em tempo de quarentena, a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) transformou a blitz do trânsito em Blitz Solidária. A blitz teve início no dia 2 de abril e nos primeiros três dias arrecadou cem cestas básicas. Nesse ritmo, a campanha conseguiu arrecadar 450kg de alimentos, dos quais 350kg já foram entregues. A primeira instituição beneficiada foi o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, o SAME. A ação continuou e ganhou uma grande parceria, o Instituto Nordeste Cidadania (INEC), que apoia o Banco do Nordeste em ações sociais, fez uma doação de mil cestas. O caminhão, contendo a ajuda de dez toneladas de alimentos para 15 instituições de Sergipe, saiu de Fortaleza (CE) e chegou na capital sergipana nessa segunda-feira, 20.

E, agora com o reforço do Instituto Nordeste, esse número chegou a mais de mil cestas de alimentos e mil kits de limpeza, que serão entregues para instituições de caridade e também a pessoas que estejam necessitando de alimentos e outros mantimentos nessa fase de isolamento social. A meta é distribuir todos os itens arrecadados até a próxima sexta-feira, 24.

O comandante da CPTran, Adelvan Santos Silveira, explicou como a instituição da Polícia Militar foi escolhida pelo INEC. “A blitz solidária foi uma ideia nossa com o intuito de ajudar a quem precisa através dos nossos recursos. Fizemos o folder da campanha e o INEC o viu em nossa rede social. Eles escolheram, em cada capital do nordeste, uma instituição para poder ajudar, escolheram a CPTran aqui em Aracaju, como forma de entregar as mil cestas básicas e os mil kits de limpeza. Foram escolhidas 15 instituições, além de pessoas físicas que nos procuraram e nós cadastramos, para fazermos a entrega. Queremos agilizar, a necessidade não espera”, detalhou.

Segundo a gerente de operações do INEC, Renata Alves, a iniciativa da parceria com a CPTran partiu da necessidade de encontrar uma instituição que pudesse fazer a ampla entrega de todas as doações na capital sergipana.

“Essa parceria nasceu da necessidade. Nós recebemos essas cestas da nossa sede do INEC. Procuramos um parceiro que tivesse credibilidade e estrutura logística que pudesse fazer essa distribuição. Através dessas parceria nós poderemos atender várias instituições de caridade, que estão ajudando pessoas nesse momento de vulnerabilidade. E essa parceria está sendo muito importante para nós, porque não teríamos estrutura para fazer essa distribuição, mas através dessa parceria com a CPTran está sendo possível realizarmos essa ação. Estamos muito felizes”, destacou.

Os mantimentos já foram entregues ao SAME e a pessoas que precisaram da ajuda da arrecadação da CPTran. A nova remessa de ajuda, em forma de alimentos e produtos de higiene e de limpeza, também irá beneficiar o SAME e mais 14 instituições, são elas: CasAmor; Congregação das Missionárias da Caridade; Casa Santa Zita; Almir do Picolé; Casa de Caridade Guerreiros do Senhor; Lar Infantil Cristo Redentor (LICRE); Casa de Caridade Navegantes de Oxalá; Lar amigos do bem; Núcleo Irmã Brígida no bairro Santa Maria; UNIDAS; Águas de Aruanda; Lar Isaías Gileno Barreto; Centro Espírita Amor e Caridade e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (A.A.A.C.A.S.E).

As doações continuam e cestas básicas podem ser entregues na sede da CPTran, localizada no Detran, na avenida Tancredo Neves, ou através do número (79) 98816-6172. É necessário apenas passar o endereço e um transporte será disponibilizado para recolher a doação.

Fonte e foto assessoria