COVID-19: SETRANSP ALERTA PARA O RISCO PARA TRANSPORTE PÚBLICO

22/04/20 - 08:44:47

Diante da queda de demanda de passageiros o serviço de transporte público coletivo está enfrentando grandes dificuldades e está com sérios riscos de parar. As empresas de ônibus já buscaram apoio tanto do Governo do Estado como Prefeitura de Aracaju e não conseguiram êxito. “As contas seguem sem bater. Só de combustível são R$ 3,5 milhões por mês. E a demanda continua caindo”, comentou o presidente do Setransp, Alberto Almeida .

De acordo com o presidente do Setransp, as empresas estão operando com 24% da sua demanda habitual e a frota não foi reduzida na mesma proporção. E afirmou: infelizmente, a prestação desse serviço que é essencial está em colapso.

O risco de paralisar toda a operação, mesmo com a redução de 30%, é muito grande, tendo em vista que a circulação com a demanda de pagantes em queda implica em despesa continuada com combustível, enquanto a receita permanece em queda também.

Por todo país, observa-se em reportagens que as frotas do transporte público coletivo têm sido ainda mais reduzida na tentativa de equilibrar com a queda de demanda. E mesmo assim também há subsídios do poder público para o serviço.

Fortaleza e Salvador estão fazendo compensação das gratuidades. São Paulo comprou passagens antecipadas para ajudar no salário dos funcionários.

Em Aracaju, a frota está circulando de acordo com o Decreto Municipal, com 70% nos dias úteis e 50% no final de semana. Mas ainda assim há reforço de ônibus nos horários de pico.

Fonte: Setransp