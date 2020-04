Deputadas apresentam propostas para trabalhadores da Saúde

22/04/20 - 15:38:30

Nesse período de pandemia do Covid-19, os parlamentares estão voltando suas ações para medidas que possam minimizar os efeitos da doença na população sergipana. Os deputados têm apresentado Indicações e Projetos de Lei para a criação de medidas na prevenção e combate da doença.

As deputadas Goretti Reis (PSD) e Janier Mota (PL) devem apresentar propostas beneficiando todos os profissionais da saúde, agentes de limpeza e demais trabalhadores que estão se expondo ao risco diário de contaminação.

A deputada Janier Mota (PL) protocolou a indicação nº 117, sugerindo ao Governo do Estado a implementação do pagamento de gratificação para os profissionais que estão na linha de frente do combate ao COVID – 19.

Goretti Reis (PSD), em caráter de urgência, solicita que o Governo do Estado envie para a Casa Legislativa um projeto pedindo a concessão de 100% no adicional de insalubridade para os profissionais da área da Saúde. “O número de infectados não para de crescer e os hospitais estão lotados, aumentando os riscos de contaminação. A escassez dos equipamentos de proteção individual é outro agravante. O número de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem contaminados pelo coronavírus é alarmante e os de óbitos, infelizmente, também. Peçamos a Deus que essa pandemia passe o mais rápido possível e que Ele nos proteja e que o governo se sensibilize com a causa”, ressaltou a parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/economia.uol.com.br