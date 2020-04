ENERGISA ADIA REAJUSTE DE 1,20% NAS TARIFAS PRÁTICAS EM SERGIPE, PARA JULHO

A Energisa adiou para 1º de julho, o reajuste tarifário médio de 1,20% para as tarifas praticas em Sergipe e que, pela autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), deveria ter entrado em vigor nesta quarta-feira (22). O adiamento foi adotado por conta da pandemia do Covid-19. Em comunicado oficial, a companhia informou que, em contrapartida, haverá o adiamento do recolhimento das quotas mensais da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) dos próximos três meses em iguais montantes financeiros.

No mesmo comunicado, a Energisa informou ter ajustado a sua projeção de investimentos para este ano, cortando em cerca de R$ 500 milhões os desembolsos anteriormente projetados. Diante desta decisão, o investimento previsto pela empresa para 2020 foi reduzido de cerca R$ 2,98 bilhões para algo em torno de R$ 2,43 bilhões.

Uma das justificativas para a redução dos desembolsos foi a restrição da suspensão do fornecimento de energia para clientes residenciais e serviços essenciais, fato que “vem provocando queda na arrecadação das concessionárias de distribuição de energia elétrica controladas pela companhia”, revela o comunicado. A Energisa decidiu, também, aplicar mais rigidez em suas despesas visando, principalmente, preservar os empregos e respeitar os contratos com seus fornecedores.

A Energisa S.A. (”Energisa” ou “Companhia”), atendendo à Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral quedesde os primeiros momentos da disseminação do novo Corona vírus(COVID-19)em nosso país, vem adotando medidas que assegurem a saúde e segurança de seus colaboradores, ao mesmo tempo que reforçou seus planos de contingencia, com ações que visam o equilíbrio econômico-financeiro no curto e médio prazos da Companhiae implantou medidas preventivas adicionais para assegurara continuidade dos serviços prestados nos862 municípios em que opera.Em 25 de março de 2020, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 878/2020 em resposta às medidas de isolamento social e restrição à mobilidade, e autorizou a flexibilização, até 30 de junho de 2020, de algumas obrigações do contrato de concessão. Ao mesmo tempo que restringiu a suspensão do fornecimento de energia para clientes residenciais e serviços essenciais, que vem provocando queda na arrecadação das concessionárias de distribuiçãode energia elétricacontroladaspelaCompanhia. Mediante esse cenário, a Companhia aprovou em Reunião do Conselho, realizada em 15 de abril de 2020, medidas de proteção ao caixa da Companhia e gestão de liquidez. Uma dessas medidas foi a revisãocuidadosa do nosso Plano de Investimento Anual divulgado em 07/02/2020, em que preservamos os investimentos essenciais para a continuidade das operações, e adotamos, de forma prudente, a postergação de investimentos da ordem de R$ 500 milhões previstos para o ano de 2020, conforme quadro abaixo, e gestão ainda mais rígida das nossas despesas controláveis, visando a preservação dos empregos e relações contratuais com os nossos fornecedores.Desta forma, o item 10.8 do Formulário de Referência 2019, reapresentado nessa data, foi atualizado com a previsão de investimentos do Grupo Energisa para 2020.

