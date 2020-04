Lançado Portal Estude Em Casa com material complementar para alunos e professores

22/04/20 - 07:39:20

Estão disponíveis jogos educativos, gibis para o ensino fundamental inicial, videoaulas e atividades complementares para professores e alunos. O portal será atualizado semanalmente

Em tempo de recesso escolar e distanciamento social, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) ampliou o acesso ao material de ensino online para estudantes e professores da Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe, por meio do Portal Estude em Casa.

No portal, disponível por meio do link https://seduc.se.gov.br/estudeemcasa/, pais, mães, responsáveis e estudantes poderão acessar o conteúdo e a atividade vinculada a cada ano de ensino no qual o aluno está. Assim, o estudante poderá dar continuidade aos estudos até durar a suspensão de aulas devido ao distanciamento social provocado pelo avanço da Covid-19 em todo o território brasileiro.

O portal será atualizado semanalmente. Estão disponíveis jogos educativos, gibis para o ensino fundamental inicial, videoaulas e atividades complementares para professores e alunos.

As Atividades Pedagógicas Complementares em regime especial temporário, não presencial e não obrigatório, nas instituições de ensino vinculadas à Rede Pública Estadual foram orientadas pela Portaria nº 1638/2020, publicada no dia 27 de março. Os conteúdos e atividades contemplam os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e os estudantes matriculados no curso preparatório para o Enem, o Pré-Universitário.

O superintendente Executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, ressalta a importância do portal para a rede de ensino. “O Estude em Casa é uma ferramenta importante para dar suporte aos alunos, aos professores e aos pais no acompanhamento das atividades. Especificamente neste momento, os professores vão ter acesso às plataformas que dão formação continuada, e já está no ar a do Projeto de Vida e Educação Empreendedora Financeira em parceria com o Sebrae, e a formação continuada para o Currículo Sergipano e a Base Comum Curricular. No caso dos alunos, estes têm todo o acesso às videoaulas, em acordo com a Secretaria Estadual do Amazonas, além de uma série de conteúdo, experimento científico, jogos e ações de sergipanidade dessa natureza, que são correlatas e devem ser um excelente canal de suporte para os alunos que estão no distanciamento social. Mas há perspectiva de que o portal continue sendo aprimorado e seja um canal importante para suporte aos estudantes quando retornarem às aulas presenciais. Que os alunos e professores aproveitem esse canal e que os pais passem a ter um instrumental para acompanhar melhor as atividades dos alunos”, pontua o superintendente, ressaltando que o portal está disponível para todos os alunos do território sergipano.

A diretora do Departamento de Educação (DED/Seduc), Ana Lúcia Lima, explica que o objetivo é construir soluções, e ressalta que em famílias que não dispõem de recursos midiáticos ou acesso à internet, os professores irão oportunizar a aprendizagem dos estudantes por meio de orientações das atividades propostas nos livros didáticos e paradidáticos, tão logo o recesso finalize. “O DED concentrou seus esforços na formação continuada para os professores.

Nesse período de suspensão das aulas, as atividades complementares propostas para os estudantes são necessárias,

visto que eles não devem perder o ritmo dos estudos e precisam manter com a família o vínculo com as escolas, dando continuidade à aprendizagem, evitando o abandono e reprovação” disse.

Ao acessar o Portal , haverá opções de clique com os nomes Anos iniciais, Anos finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Preuni e demais serviços educacionais executados pela Seduc. Ao clicar, vai aparecer a série, e posteriormente as matérias com as atividades a serem realizadas anexadas. É recomendado que o estudante copie a atividade no caderno para responder em seguida e assista às videoaulas que serão veiculadas na TV Aperipê, de segunda a sexta-feira.

Já os professores poderão contar com o apoio da Conecta Escola Digital para frequentemente buscar tecnologias educacionais que possam auxiliar os estudantes no andamento das atividades. Nesse espaço, os educadores poderão fazer cursos com certificação nas áreas de Didática Aplicada, Novas Plataformas e Políticas Educacionais, sob a ótica das Novas Tecnologias na Aprendizagem; dicas de como fazer reuniões e aulas online; formas de estudar em rede e ferramentas online.

Fonte e foto assessoria