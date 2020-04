Gestantes devem redobrar cuidados durante a pandemia

22/04/20 - 12:42:05

Atenção e cuidado com riscos de infecção devem ser maiores nas portadoras de doenças crônicas

As gestantes devem ter um comportamento diferenciado durante a pandemia. Principalmente as que são portadoras de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e asma, pois podem evoluir para um quadro mais grave da infecção pelo coronavírus. O Pré-natal é essencial para a saúde da mãe e do bebê. Mulheres assintomáticas ou sem síndrome gripal deverão ter suas consultas preservadas, mas espaçadas.

“As gestantes que apresentarem sintomas (febre acima de 37.8ºC, coriza, tosse, dispneia, dor de garganta, fadiga, mialgia, sintomas gastrointestinais) e se diagnosticadas com o COVID- 19, deverão iniciar o tratamento para evitar a evolução da doença, ter suas consultas adiadas por 14 dias, reagendando após o isolamento domiciliar, e, se necessário, serão atendidas isoladas das demais pacientes”, explica a professora do curso de Enfermagem da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Ely Cecília Gomes Souza.

Ela atenta que, se a mulher apresentar alteração da saúde emocional – no caso de gestantes com histórico de depressão e ansiedade –, deve ficar sob observação, uma vez que o isolamento social pode favorecer esse quadro. “A rede de apoio (familiares, profissionais de saúde, doulas) deve passar confiança para a mulher e ajudá-la a se preparar para o parto e maternidade. É essencial contribuir para amenizar os medos e receios dessa mulher”, afirma a enfermeira.

Ely alerta que as grávidas e puérperas devem ser vacinadas contra a gripe H1N1, ficar em isolamento social, evitar receber visitas, lavar sempre as mãos com água e sabão, usar álcool gel quando não for possível lavar as mãos e atentar para as medidas de higiene dos alimentos. “Lavagem de frutas e verduras e dos ambientes com desinfetantes, higienização das superfícies com álcool 70%, ter cuidado com as roupas quando entrar em casa e não esquecer de usar a máscara quando em deslocamento para consultas, exames e quando forem à maternidade”, conclui.

