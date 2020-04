Grupo Tiradentes: há 58 anos presente na história do Nordeste brasileiro

22/04/20 - 12:30:26

A celebração dos seus 58 anos aconteceu, tradicionalmente, na Capela da Unit. Dessa vez, precisou ser via transmissão ao vivo pelas redes sociais

Este 21 de abril foi bem diferente para os mais de 30 mil alunos e três mil colaboradores do Grupo Tiradentes. A já tradicional missa de ação de graças em celebração de mais um ano de atividades de um dos maiores grupos educacionais do país precisou acontecer online, devido a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Com transmissão pelos canais da Universidade Tiradentes no Youtube e Facebook, mais de 600 pessoas puderam acompanhar a celebração que o padre Anderson Pina realizou às 9h, deste feriado pelo Dia de Tiradentes, direto da Capela do campus Aracaju Farolândia.

Há 58 anos inspirando pessoas a ampliar horizontes, o Grupo Tiradentes constrói uma história sólida, pautada no protagonismo dos seus alunos e na transformação social por meio da educação em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, para que expandam seus conhecimentos e contribuam com o mundo também no Instituto Tiradentes, em Boston (EUA), e nas diversas universidades em que o Grupo cultiva parcerias acadêmicas importantes.

Este ano de 2020 mal começou e mostrou que desafio surge para ser superado. Em 17 de março, o Grupo Tiradentes anunciou a suspensão das atividades presenciais em detrimento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Em 30 de março, o Grupo informou a retomada das ações acadêmicas por meio do Google for Education, plataforma que a Instituição nordestina é referência mundial.

Para o presidente do Grupo Tiradentes, professor Luciano Klima, vivenciar a celebração dos 58 anos é um presente para ele que assumiu sua presidência no início de 2020. “Quantas pessoas inspiradas a ampliar seus horizontes, quantas famílias transformadas… Deve, com certeza, passar um filme na cabeça da família Uchôa, de todos os colaboradores, professores e queridos alunos e egressos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade em minha vida. Nesses três meses, já vivi tantas coisas ao lado de todos que fazem parte do Grupo Tiradentes e tenho certeza que continuaremos juntos, focados, para dar sequência a esse legado, cada vez mais fortes e unidos”, comenta.

“Parabenizo as pessoas que tornaram esse momento possível, em nome de nossos fundadores , vocês são muito especiais e fundamentais nesse legado. Que Deus continue nos abençoando nessa nova jornada, porque tudo isso vai passar, o bem sempre vence e nós venceremos”, finaliza Klima.

O fundador do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa, relembra esse marco histórico para a Educação Superior em Sergipe, Alagoas e Pernambuco com orgulho. “Em nome da Instituição, registro minha gratidão pelo apoio que temos recebido nestes 58 anos do Grupo Tiradentes. A todos estudantes, familiares, professores e funcionários. Espero continuar sendo digno da confiança de vocês, que tenham um ano bem feliz e Deus nos livre dessa pandemia miserável, que nos faz lembrar que Deus é nosso protetor e não vai nos abandonar. Espero que o Grupo Tiradentes continue prestando serviço À sociedade, que dignifique seu nome e de seu patrono, o maior nome desse país na história da luta e defesa deste país, da cultura e da educação”, explana professor Uchôa.

A fundadora do Grupo Tiradentes, professor Amélia Cerqueira Uchôa também fez questão de deixar sua mensagem de gratidão por todo legado construído no Nordeste. “São 58 anos de lutas e vitórias, de alegrias, tristezas e dificuldades, mas vencemos por conta da fé em Deus e presença Dele em todos os momentos da nossa Instituição. Tenho fé que todo esse momento difícil que estamos passando vamos vencer, em nome da alegria que já levamos a tantos lares sergipanos, alagoanos e pernambucanos, com a realização do sonho do curso superior. Agradeço a todos que lutam conosco!”, agradece professora Amélia.

Legado de 58 anos

Em Sergipe, sua história iniciou em 1962, com a criação do Colégio Tiradentes, que foi alçado à faculdade em 1972 e à universidade em 1994. Com inovação, ética e responsabilidade social, de 1976 até 2019, a IES sergipana já entregou ao mundo, mais de 70 mil profissionais graduados e capacitados para o mercado de trabalho. Atualmente, possui cinco campi no estado: em Aracaju (Centro e Farolândia), Itabaiana, Propriá e Estância. Além deles, há 24 polos de educação a distância em mais quatro estados do Nordeste – Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte –, consolidando seus 58 anos de atuação com o reconhecimento do Ministério da Educação, com nota máxima, devido sua excelência em ensino, pesquisa e extensão.

Para ampliar as diretrizes do ensino de qualidade da IES no Brasil, o Grupo Tiradentes foi estabelecido como entidade corporativa de gestão institucional da Universidade Tiradentes e Faculdade São Luís de França, ambas em Sergipe; do Centro Universitário Tiradentes em Maceió/AL; do Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco, no Recife; e da Faculdade Tiradentes, em Jaboatão dos Guararapes/PE; além do Tiradentes Institute, em Boston/EUA.

A mais recente contribuição do Grupo se deu com a inauguração, em outubro de 2019, do Tiradentes Innovation Center, o primeiro Centro de Inovação voltado à Educação no Nordeste, situado no campus Aracaju Farolândia, onde surgiu a história do Grupo Tiradentes e promete dar vida ao legado por meio da tecnologia e inovação.

Juntas, as instituições ultrapassam a marca de 30 mil estudantes universitários e, diante de sua trajetória que inspira pessoas a ampliarem seus horizontes com ética e responsabilidade social, o Grupo Tiradentes se consolida como um dos maiores grupos educacionais do Nordeste.

Assessoria de imprensa/Unit