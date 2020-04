LAGARTO: POLICIAIS DO 7º BPM DESARTICULAM QUADRILHA DE ROUBO DE MOTOS

22/04/20 - 16:50:24

Policiais militares do 7° BPM, realizaram na manhã desta quarta-feira (22) uma operação no município de Lagarto, visando coibir a prática de roubos na região.

Durante a operação, os militares realizaram a prisão de três homens suspeitos de roubos, principalmente de motocicletas na região e recuperaram quatro veículos com restrição de roubo.

Em poder dos elementos, os policiais apreenderam um revólver, de propriedade de um dos suspeitos e que era usado nas ações criminosas.

A quadrilha confessou a prática de diversos roubos na região de Lagarto, inclusive, dois deles cometidos na noite da última terça-feira.

A ocorrência terminou com a prisão de quatro suspeitos e a apreensão de um revólver. Os elementos e as armas foram encaminhados para a delegacia do município.

Os proprietários das motos recuperadas, podem se dirigir à delegacia para a formalização da entrega de seus veículos.

Com informações e foto do tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM