MULHER INTEGRANTE DE QUADRILHA DE ASSALTANTES É PRESA EM LAGARTO

22/04/20 - 06:06:00

Policiais militares do 7º BPM continuam fechando o cerco para combater os roubos a veículos.

Nesta terça-feira (21) os policiais receberam a informação de que duas pessoas foram assaltadas por bandidos armados no Bairro Vermelho. Populares informaram que os assaltantes estariam em um veículo Corsa, e o condutor seria uma mulher.

De posse das informações, os policiais agiram rápido e interceptaram o veículo nas imediações do assentamento Che Guevara e prenderam uma mulher, porém os comparsas conseguiram fugir e estariam escondidos em assentamentos da região.

A suspeita presa em flagrante, reconhecida pela vítima e o veículo apreendido e entregue na delegacia.

Com informações do Tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM