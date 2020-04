OPERAÇÃO DA PM E PC RESULTA EM PRISÃO E APREENSÃO DE DINHEIRO FALSO EM FREI PAULO

22/04/20 - 08:17:52

Equipes do 3° Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e da Delegacia de Frei Paulo deflagraram operação para o combate ao tráfico de drogas. Na ação policial, realizada nessa terça-feira, 21, um homem foi preso e dinheiro falso foi apreendido.

De acordo com as informações policiais, na operação, além da quantia de R$ 360 em notas falsificadas, também foram encontradas drogas e uma motocicleta com a numeração do chassi raspada.

Diante das circunstâncias, o suspeito foi preso por tráfico de drogas. Ele e o material foram encaminhados para Delegacia Regional de Itabaiana. A população também pode contribuir com a ação policial, pelo Disque-Denúncia, da Polícia Civil, no 181; e também pelo telefone 190, da Polícia Militar.

Fonte e foto SSP