PMA volta disponibilizar atendimento especializado no Cemar

22/04/20 - 13:36:08

O Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar Siqueira Campos), ligado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da Prefeitura de Aracaju, voltou a disponibilizar aos pacientes crônicos, a partir desta quarta-feira, 22, uma série de especialidades de média e alta complexidade. O Núcleo de Regulação da SMS está contatando os usuários, priorizando os casos mais urgentes e os quadros com maior complexidade.

Estão disponíveis as especialidades de Cardiologia (adulto e pediátrica), Nefrologia, Endocrinologia, Reumatologia e Neurologia. Além disso, os exames Ecocardiograma Transtorácico (adulto e pediátrico), ultrassonografia obstétrica e ultrassonografia obstétrica morfológica seguirão a mesma dinâmica.

Os atendimentos são realizados por blocos de horários, previamente acordados com os pacientes que estão sendo acompanhados. “Estamos iniciando o atendimento de especialidades aos pacientes crônicos, sobretudo aqueles que estão mais vulneráveis ao coronavírus. Desta maneira, para evitar aglomerações e respeitar tanto os decretos municipais quanto às recomendações da Organização Mundial da Saúde, os serviços são prestados com uma organização especial, um horário diferenciado”, explica o secretário-adjunto da Saúde, Carlos Noronha.

Após reuniões com os servidores, a Secretaria da Saúde decidiu que uma parte da carga horária, seis horas, será utilizada para o atendimento das especialidades das quais os doentes crônicos necessitam. O restante do tempo será utilizado no hospital de campanha e nas unidades de saúde de referência para pacientes com sintomas de síndromes gripais.

A prioridade no momento é evitar que o pico da curva de transmissão causa um colapso da estrutura médica municipal. Para tanto, a ajuda da população, por meio do distanciamento social, continua fundamental.

Foto Marcelle Cristinne