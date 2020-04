Policiais Federais no estado de Sergipe são vacinados contra o H1N1

22/04/20 - 12:35:40

Na manhã desta quarta-feira (22.04) servidores da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Aracaju em parceria com a Superintendência Regional da Polícia Federal ministraram vacinação contra o H1N1 aos policiais federais lotados na Unidade.

Esta vacina não evita o novo Coronavírus (Covid-19), mas ao impedir o ataque do agente causador da Influenza e do SARS-Cov2 inibe uma eventual infecção dupla de gripe o que sobrecarregaria o sistema respiratório do indivíduo.

Buscando evitar aglomerações, bem como preservar aqueles que pertencem a grupos de risco, foi feita uma divisão em 4 faixas de atendimento:

* de 8h. às 9h. – Maiores de 55 anos e grupos de risco;

* de 9h. às 10h. – Pessoas que tem nome iniciando da letra “A” a “F”;

* de 10h. às 11h. – Pessoas que tem nome iniciando de “G” a “M”; e

* de 11h. às 11:45h. – Pessoas com nome iniciando da letra “N” a “Z”.

Com essas e outras medidas de prevenção, a Polícia Federal demonstra ter o olhar voltado para o futuro, certa de que o amanhã será de superação.

CS/PF/Sergipe