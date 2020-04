Professores do Preuni Seduc continuam esclarecendo dúvidas em aulas online

22/04/20 - 13:09:40

A transmissão ao vivo tem novo endereço: o canal do YouTube da Seduc – www.youtube.com/educacaosergipe

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) continua em pleno vapor. Mesmo a distância, as lives e o ritmo de estudos do programa Pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) têm motivado estudantes que estão estudando em casa. Nesta quarta-feira, 22, os professores Edigenia Ferreira e Jack Leão, de Física; além de Paula e Fábio, de Biologia, comandarão a aula sobre o Enem. A transmissão começa às 19h, no canal do YouTube da Seduc: www.youtube.com/educacaosergipe.

Pensando em dinamizar o cronograma de aulas, o Preuni pôs em prática um conjunto de ações articuladas para garantir a preparação do estudante sergipano, chamado de “Plantão Enem”. Sendo assim, para melhor orientar neste período de isolamento social, objetivando dar prosseguimento ao conteúdo programático de 2020, foi organizado um roteiro de estudos que guiará o aluno de segunda a sábado.

Tendo por base os cadernos didáticos e as videoaulas produzidas pela equipe de professores do Preuni, o Planejamento Semanal de Estudos foi produzido para facilitar o acesso a todo material necessário para a preparação. Dentre o material disponível estão arquivos, vídeos, podcasts e sites recomendados pelos melhores profissionais: https://bit.ly/3cAq12A

Além do material de apoio, a coordenação do Preuni oferece mais um canal para o estudante obter informações e dirimir dúvidas, que é o perfil do Instagram: @preuni.seduc. É só mandar um direct com as dúvidas e dificuldades.

Durante a transmissão ao vivo, além da mediação do professor âncora e do professor convidado, a live recebe moderadores que ficam com o WhatsApp Web ativo, encaminhando as dúvidas e perguntas para os professores. Os encontros a distância seguem com um cronograma estabelecido de acordo com o conteúdo do Enem. As aulas retornam na próxima semana.

Material Didático

Todo o conteúdo de apoio didático do Pré-universitário está disponível no Portal do Aluno, hospedado no site da Seduc, o qual pode ser acessado pelo link: Nesse espaço, o estudante pode fazer download de todos os cadernos do programa, acessar os simulados online, além de baixar a tabela do Plano de Estudos, no qual o aluno pode organizar seus horários de estudo de acordo com as demandas semanais.