Respeite a vida, fique em casa

22/04/20 - 07:49:05

Não acredite em quem diz que o coronavírus é apenas uma gripezinha quase inofensiva. Não é! Essa terrível doença acaba de matar duas pessoas em Aracaju, enquanto outras seis estão entre a vida e a morte em UTI’s dos nossos hospitais. Portanto, não ouça o canto da sereia daqueles que, para preservar os próprios negócios, querem usá-lo como bucha de canhão, colocando-o na linha de frente para ser contaminado e morrer. Acredite nos conselhos dos médicos e preserve a sua vida e a dos seus familiares. Não esqueça que o isolamento social é a única “vacina” para conter a propagação desta terrível pandemia, que está apenas começando e vai matar quem se descuidar ou achar que é forte o suficiente para encarar o coronavírus de corpo aberto. Tenha juízo, fique em casa!

Justificando o salário

Depois de alguns dias descansando, os vereadores de Aracaju retornam ao trabalho nesta quarta-feira. Marcada para às 14h30, a sessão começa com a votação de alguns vetos do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Só após essa fase, os vereadores poderão discutir outros projetos e indicações. A sessão de hoje será a primeira depois que quase todos os vereadores aracajuanos trocaram de partidos, aproveitando a janela partidária. Aff Maria!

Novo líder

Partido com maior bancada na Câmara de Aracaju, o PSD será liderado pelo vereador ex-demista Juvêncio Oliveira. Ele foi escolhido para liderar os 10 pessedista durante reunião comandada pelo deputado federal Fábio Mitidieri. O PSD integra a ampla bancada de apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que também viu seu partido sair de apenas um, para cinco vereadores. Vixe!

Engaiolado na estrada

Finalmente, a Polícia sergipana conseguiu prender o empresário lagartense Rodrigo Rocha, acusado de ter matado o próprio empregado Jorge Alexandre Souza Santana. A vítima foi abatida, no dia 24 de janeiro passado, com vários tiros na cabeça quando se encontrava na cozinha do suspeito. Rodrigo foi preso, ontem, em Paranapanema, localizada a 269 quilômetros da cidade de São Paulo. A expectativa é que ele seja transportado para Aracaju ainda esta semana. Ah, bom!

Eleição mantida

A Justiça Eleitoral continua acreditando ser possível realizar as eleições municipais em outubro. Pelo menos é o que garante o grupo de trabalho montado pelo TSE para analisar se, apesar da pandemia do Covid-19, o pleito pode ocorrer no período estabelecido. O grupo se fundamentou em informações dos Tribunais Regionais Eleitorais para concluiu que é possível realizar a eleição este ano. Então, tá!

Transporte ameaçado

O transporte coletivo de Aracaju pode entrar em colapso em plena pandemia do coronavírus. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus, Alberto Almeida, as contas das concessionárias seguem sem bater: “Só de combustível são R$ 3,5 milhões por mês e a demanda de passageiros continua caindo”, lamentou. Ele jura que as empresas estão operando com 24% da sua demanda habitual de passageiros, mas a frota não foi reduzida na mesma proporção. Marminino!

Orelha em pé

O Cidadania suspeita que a Prefeitura de Aracaju está se aproveitando do estado de calamidade pública para cometer irregularidades. O partido, inclusive, pediu ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas para averiguar as dispensas de licitações promovidas pela gestão aracajuana. A principal suspeita do Cidadania diz respeito à contratação da empresa para montar um hospital de campanha no estádio João Hora de Oliveira. Por sua vez, a Prefeitura garante que está tudo dentro dos conformes. Crendeuspai!

Defesa da quarentena

E quem anda preocupado com os baixos índices de isolamento social é o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT). Segundo ele, os aracajuanos precisam cumprir a quarentena com mais seriedade: “Recebo diariamente fotos das pessoas saindo à rua, bebendo em praças, esquinas, confraternizando. Isso não é uma atitude correta e nem responsável. Precisamos que cada um faça o seu papel, que proteja a si mesmo e às pessoas ao seu redor”, afirma. Certíssimo!

Definindo data

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), vai definir, hoje, a data da próxima sessão plenária. Para tanto, ele se reunirá com os líderes da situação e da oposição, respectivamente, deputados Zezinho Sobral (Pode) e Samuel Carvalho (Cidadania). Além da data, os três vão definir a pauta da sessão que, a exemplo da anterior, será virtual para proteger deputados e servidores do coronavírus. Ôxe!

Espalhando mentiras

Em pleno feriado de 21 de abril, alguns canalhas gastaram o tempo propagando fake news. As duas principais mentiras espalhadas pelas redes sociais davam conta que detentos tinham fugido da penitenciária de Glória, e que a Prefeitura de Aracaju estava distribuindo cestas básicas. É bom os safados responsáveis por estas informações falsas ficarem sabendo que “plantar” fake news é crime. Homem, vôte!

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 21 de junho de 1950