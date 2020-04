São Cristóvão: divulgado o resultado para Chamada Pública Emergencial

22/04/20 - 12:50:30

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o resultado da Chamada Pública Emergencial para o período de 180 dias visando a contratação de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias nesta segunda-feira, 20. O edital foi realizado seguindo orientações da Lei Federal nº 13.979, que visa contratação emergencial neste período de pandemia.

A Chamada Pública Emergencial destina-se à seleção de profissionais para suprir as necessidades de agentes que estão afastados por conta da limitação do coronavirus – COVID-19. Ao todo, foram ofertadas sete vagas imediatas e Cadastro de reserva (CR) com limite de 20 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e CR com limite de 10 (dez) vagas para o cargo de Agente de Combate às Endemias.

A seleção dos candidatos ocorreu por ordem de inscrição e por regularidade de documentos. O prazo para impugnações é de 48 horas (úteis), a partir do lançamento do presente edital.

Confira o resultado completo aqui.

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão