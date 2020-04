SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LANÇA PLANTÃO ENEM ONLINE PARA DIRIMIR DÚVIDAS

22/04/20 - 14:37:54

Com o objetivo de acompanhar o ritmo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) lança o Plantão Enem 2020, cuja missão é ajudar a dirimir dúvidas dos candidatos que vão fazer o Exame este ano. A ação será coordenada pelo Preuni/Seduc, Serviço de Ensino Médio e Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral. Os alunos que tiverem dúvidas podem acionar nas redes sociais da Educação.

Pensando em dinamizar o cronograma de aulas, a Seduc pôs em prática um conjunto de ações articuladas para garantir a preparação do estudante sergipano. Sendo assim, para melhor orientar neste período de isolamento social, objetivando dar prosseguimento ao conteúdo programático de 2020, foi organizado um roteiro de estudos que guiará o aluno de segunda a sábado.

Tendo por base os cadernos didáticos e as videoaulas produzidas pela equipe de professores do Preuni, o Planejamento Semanal de Estudos foi produzido para facilitar o acesso a todo material necessário para a preparação. Dentre os recursos disponíveis estão arquivos, vídeos, podcasts e sites recomendados pelos melhores profissionais: https://bit.ly/3cAq12A

Após essa trajetória de estudos, a partir do material disponibilizado na plataforma, o estudante poderá obter mais informações e dirimir dúvidas no perfil do Instagram: @preuni.seduc. É só mandar um direct com as dúvidas e dificuldades.

Nas transmissões ao vivo, via YouTube, professores se revezarão todas as noites para trazer mais conteúdo sobre o Enem, sempre às 19h. Além da mediação do professor âncora e do professor convidado, a live recebe moderadores que ficam com o WhatsApp Web ativo, encaminhando as dúvidas e perguntas para os professores. Os encontros a distância seguem com um cronograma estabelecido de acordo com o conteúdo do Enem. As aulas retornam na próxima semana.

Todo o conteúdo de apoio didático do Pré-universitário está disponível no hotsite “Estude em Casa”, hospedado no site da Seduc, o qual pode ser acessado pelo link: http://www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa/. Nesse espaço, o estudante pode fazer download de todos os cadernos do programa, acessar os simulados online, além de baixar a tabela do Plano de Estudos, com vase no qual o aluno pode organizar seus horários de estudo de acordo com as demandas semanais.

Estude em Casa

Estreado na segunda-feira, 20, o programa “Estude em Casa” chegou aos domicílios dos sergipanos por meio do sinal digital da TV Aperipê (canal 6.1 – DTV), também por meio das redes sociais da TV, e transmitirá conteúdos curriculares para que os alunos do ensino fundamental e médio estudem em casa, com a produção e colaboração dos professores das redes estaduais dos estados do Amazonas e Sergipe. A videoaula é mais um canal disponibilizado pelo Governo de Sergipe, em parceria com o Governo do Amazonas, e não conta como hora/aula, sendo um reforço para os alunos que querem estudar.

As videoaulas serão veiculadas todos os dias, no horário das 9h às 11h40, com conteúdo para o Ensino Fundamental/Anos Finais, e das 16h às 18h, para os estudantes do Ensino Médio. As videoaulas estarão à disposição dos professores sergipanos nas mídias como suporte para o planejamento e desenvolvimento das atividades curriculares. As aulas também serão transmitidas via Internet, para atender aos municípios que não têm o sinal da TV Aperipê. Os interessados poderão acessar as videoaulas no site: http://aperipe.com.br/ao-vivo/tv.

Assessoria de Comunicação da SEDUC