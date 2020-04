SECRETARIA DE SAÚDE MONITORA OS TRIPULANTES DA EMBARCAÇÃO MARLIN LEBLON

22/04/20 - 16:10:06

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), foi notificada na última sexta-feira, 17, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o desembarque de um tripulante da embarcação Marlin Leblon com sintoma de Covid-19 que necessitava de atendimento médico e que outros tripulantes começavam a apresentar sintomas. A embarcação estava ocupada por 16 tripulantes, todos do sexo masculino e com faixa etária variada entre 27 e 64 anos, dos Estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí, Alagoas, Ceará, Bahia e Sergipe.

Após confirmação, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde ( CIEVS)acionou a equipe de vigilância do município da Barra dos Coqueiros para discutir o cenário, além de orientar a avaliação clínica e coleta de Swab de amostra respiratória de todos os tripulantes. 13 dos 16 tripulantes testaram positivos e três deram negativo. Dos confirmados, quatro estão hospitalizados em leito clínico, e nove estão em quarentena na própria embarcação com quadro clínico estável.

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), Daniela Cabral Pizzi Teixeira, ressalta o quadro clínico dos tripulantes. “Os três tripulantes que testaram negativo continuam assintomáticos e também estão sendo monitorados na embarcação. O CIEVS de Sergipe fez a comunicação aos CIEVS dos Estados desses tripulantes que testaram positivo, para que eles estejam cientes sobre a condição desses pacientes”, enfatiza Daniela Cabral Pizzi Teixeira.

Atualmente a embarcação encontra-se ancorada distante da Costa. Além disso, tendo em vista a estrutura da embarcação, a SES em conjunto com a Anvisa e com a Petrobrás estão adotando novas medidas para garantir a recuperação adequada dos casos confirmados e evitar a transmissão dos vírus.

Informações e foto SES