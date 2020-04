Banese faz doação de rouparias ao hospital Cirurgia em Aracaju

Material será utilizado para isolamento de pacientes do Covid-19

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) doou ao Cirurgia itens de rouparias que estão sendo utilizados pelo hospital na nova ala destinada ao isolamento de pacientes com suspeita do Coronavirus (Covid-19) e também casos confirmados. Foram doados mais de 14.000 metros de tecidos para confecção de enxoval, além de 2.930 lençóis, 952 toalhas, 1.905 camisolas, 1.535 conjuntos privativos, e 500 cobertores.

As áreas de isolamento envolvem mais de 70 leitos, 20 de UTI’s e 50 de internamentos em enfermarias e quartos privativos. “O Banese foi o primeiro a atender ao nosso pedido de ajuda. A doação que fez permitirá que não tenhamos problema algum relativo ao enxoval, gerando melhor atendimento, mais conforto aos pacientes e também proteção para os colaboradores”, diz Marcia de Oliveira Guimarães, interventora judicial do hospital.

O Cirurgia é um hospital filantrópico que realiza atendimentos em media e alta complexidade através do Sistema Único de Saúde (SUS) em neurocirurgia, ortopedia, oncologia, cirurgia cardíaca, entre outros. A unidade hospitalar encontra-se em intervenção judicial desde novembro de 2018 e vem sendo reestruturada apesar das dificuldades financeiras.

“No momento, o aumento nos preços e a dilação de prazos de entregas dos materiais, incluindo equipamentos e insumos, torna ainda mais difícil a nossa situação, o que nos faz correr contra o tempo. Por tudo isso, estamos recebendo essa doação com muita, muita felicidade. A sensação é de termos sido acolhidos na hora do socorro. Agradecemos imensamente ao Banese pela ajuda, que assim reafirma o papel social da instituição e mostra o quanto o banco é sensível aos problemas dos sergipanos”, afirma Márcia.

Pode contar

Desde o início da pandemia do Coronavírus, o Banese tem estado atento à saúde e segurança dos clientes, colaboradores, monitorando a situação e os impactos do COVID-19, e seguindo todas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Segundo a presidente interina do banco, Olga Carvalhaes, poder contribuir com o atendimento às pessoas, em um hospital público da importância do Cirurgia, neste momento tão delicado para a manutenção da saúde mundial, é uma ação importante e está alinhada com os objetivos do Conglomerado. “O Banese, mais que ofertar serviços bancários aos seus clientes, preocupa-se também em promover o acesso à cultura, à assistência social e à saúde dos sergipanos, através do Instituto Banese que realiza projetos de apoios a estes segmentos. Estamos mobilizando a nossa estrutura para apoiar clientes, colaboradores e a sociedade sergipana neste contexto desafiador”, afirma a presidente.

Fonte e foto assessoria