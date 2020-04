CENTRO DE METEOROLOGIA DE SERGIPE ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS NO ESTADO

23/04/20 - 13:02:02

Defesa Civil do Estado alerta para possibilidade de chuvas moderadas a intensas nas próximas horas e risco de alagamentos

Esta quinta-feira, 23, amanheceu com tempo chuvoso em vários municípios de Sergipe. O Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima Meteorologia e Mudanças climáticas (CMT), da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), emitiu, nesta manhã, o Boletim do Tempo informando que, de acordo com imagens de satélites de hoje, foi observado sobre o estado a presença de núcleos nebulosos convectivos carregados sobre a região Sul, Grande Aracaju, Leste Sergipano, Médio Sertão, e Grande e Baixo São Francisco.

O meteorologista do CMT, Overland Amaral, informou que esses núcleos de instabilidades que aportam na Costa Sergipana, decorrente do Leste, provocam convecções e chuvas intensas em toda Grande Aracaju e em todo Litoral Sul, chegando na região Agreste e, ao longo das próximas 24h podendo chegar ao Alto Sertão. “Estas instabilidades devem ter uma atenção muito grande, pois em alguns momentos serão de chuvas torrenciais e volumosas e, por outro lado, elas podem perdurar até o dia 26, próximo domingo, como característica da nossa estação chuvosa. É preciso atenção devido a intensidade e atuação desse sistema, com alto volume de chuva, intensidade e frequência ao longo do tempo”, alerta o meteorologista Overland Amaral.

Ainda segundo informações do boletim, haverá condições de chuvas persistentes, que começaram na madrugada da quarta, 22, e seguem ainda nesta quinta-feira, o que alerta para que, ao final do dia, sejam registrados condições de volumes acumulados expressivos em alguns municípios como: Cristinápolis, Divina Pastora, Estância, General Maynard, Ilha das Flores, Itabaiana, Itabaianinha, Indiaroba, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Malhador, Maruim, Muribeca, Tomar do Geru, Umbaúba, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedrinhas, Pirambu, Riachão do Dantas, Riachuelo, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santana do São Francisco, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, São Domingos, Siriri e Tobias Barreto.

Defesa Civil do Estado enviou SMS de alerta para alagamentos

A Defesa Civil do Estado de Sergipe alerta para possíveis alagamentos e orienta a população. De acordo com o diretor da Defesa Civil, Cel. Alexandre José, no fim da tarde de ontem (22), foi enviado um SMS com texto de alerta para chuvas intensas e orientações em casa de alagamentos. “Nós recebemos alertas das chuvas intensas em todo o estado, com maior intensidade para região da Grande Aracaju e Leste Sergipano. Então, com essas informações, enviamos o SMS com alerta para todos celulares cadastrados, pedindo atenção aos moradores de áreas de risco para, em casos de emergência, ligarem para 199 em Aracaju e 193 nos demais municípios” explica.

O diretor explica, ainda, que é importante salientar que estas informações foram enviadas, também, para todo sistema estadual de defesa civil, que inclui os municípios com as Defesas Civis municipais, para que elas coloquem suas equipes em alerta para eventual atendimento. “É uma questão de prevenção, atenção e cuidado para ficarmos atentos, caso haja necessidade por parte da população”, informou.

Para esta quinta-feira, 23, as previsões indicam tempo predominantemente nublado, com ocorrência de chuvas em todo território sergipano, os maiores índices tendem a aparecer nas regiões do Agreste Central no município de Itabaiana e seus arredores, bem como em pontos da Região Sul, Grande Aracaju e Leste Sergipano na faixa de 10mm a 20mm, com temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Para esta sexta-feira, 24, as previsões indicam tempo semelhante, mas em Itabaiana e arredores, bem como em Riachão do Dantas e Lagarto e adjacências, as precipitações podem acumular até 50m.

No sábado, 25, o tempo tende a continuar nublado e é provável a ocorrência de chuvas leves nas regiões Centro Sul, Grande Aracaju e Baixo São Francisco, com valores entre 5mm e 10mm. No domingo, 26, espera-se tempo predominantemente nublado, com precipitações leves em todas as regiões do estado.

Passo a passo para cadastro do SMS de Alerta Defesa Civil

Para fazer o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, o cidadão deverá acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, e na indicação do destinatário incluir o número 40199. Em seguida, no corpo da mensagem, deverá ser colocado o CEP da região em que reside ou sobre a qual deseja obter informações. Após enviar a mensagem, em alguns segundos, o usuário receberá uma mensagem de confirmação. Caso algum dado tenha sido digitado de maneira equivocada, o sistema informará o problema e será possível refazer o cadastro.

Informações e foto ASN