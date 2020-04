COMANDANTES DA PM DEBATEM SOBRE OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA TROPA

23/04/20 - 09:56:09

Durante a reunião, foram debatidos temas relacionados ao trabalho policial durante a pandemia

Com o objetivo de definir soluções para os problemas enfrentados pela tropa durante o período da pandemia de Covid-19, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, coronel Marcony Cabral, reuniu-se nesta quarta-feira, 22, com comandantes de Unidades, no Quartel do Comando Geral (QCG), em Aracaju. O encontro contou com a colaboração do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel José Moura Neto, e do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rolemberg, além do chefe do setor de inteligência da PM, coronel Edenisson Santos da Paixão.

Participaram da reunião, os comandantes dos doze Batalhões de área e das seis Companhias Independentes da Corporação, assim como o comando do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), gestores de unidades responsáveis pelo policiamento ostensivo primário em todo o território sergipano.

De acordo com o coronel Marcony Cabral, nesse período foi registrado um aumento de demanda para a Polícia Militar. “Além do trabalho rotineiro realizado no policiamento ostensivo, surgiram novas demandas, como a fiscalização referente as medidas de isolamento social e o apoio operacional a Secretaria de Estado da Saúde. Diante da elevação da carga de trabalho, nós precisávamos conversar, no sentido de nos reinventarmos e de nos reajustarmos frente aos novos desafios. Dessa forma, os oficiais tiveram a oportunidade de apresentar as dificuldades vivenciadas pelos policiais neste momento de crise”.

“Foi uma reunião muito produtiva, especialmente para que possamos continuar combatendo a criminalidade e nos adaptarmos a nova realidade, com as condições necessárias para garantir a segurança dos sergipanos em tempos de pandemia. Na ocasião, tratamos sobre diversos assuntos referentes ao serviço operacional. Debatemos desde a da distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a tropa, nos próximos dias, até as questões de relacionamento com a Polícia Civil”, enfatizou o comandante-geral.

Na oportunidade, também foi discutido o planejamento da distribuição dos futuros soldados que serão formados em breve, pela Polícia Militar.

As decisões contidas no último Decreto do Governo do Estado também fizeram parte da pauta do dia. “Esclarecemos as medidas de suspensão do terço ferial e do auxílio uniforme. Enfim, o encontro foi muito importante porque possibilitou uma aproximação ainda maior do Comando da Corporação com os comandantes responsáveis pelo policiamento ostensivo nas suas respectivas áreas de atuação. A expectativa é que as dificuldades sejam sanadas e a prestação do serviço nas ruas seja cada vez mais otimizado”, concluiu o coronel Marcony Cabral.

Fonte: Ascom PM/SE