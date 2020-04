Deputada solicita fornecimento de kits e benefícios sociais à população carente

23/04/20 - 12:53:51

Por meio de Moção, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) apelou ao Governo do Estado para que, em parceria com os municípios sergipanos, viabilize o fornecimento de kits de higiene, benefícios sociais e/ou cestas básicas à população mais carente. A ideia é garantir que as pessoas permaneçam em casa, cumprindo o isolamento social determinado pelas autoridades de saúde, sem maiores dificuldades.

“A lavagem das mãos ou o uso do álcool em gel, bem como o afastamento social são os principais fatores de prevenção e combate ao coronavírus. Mas, nesse momento, a população economicamente mais necessitada precisa de ajuda, não só para garantir a higiene, mas também, para ter acesso alimentação diária para toda a família”, disse Maria, observando que grande parte desse segmento sobrevive de benefícios do Governo Federal ou de trabalhos informais.

De acordo com a deputada, os que vivem na informalidade foram profundamente atingidos porque precisaram suspender as atividades para cumprir o isolamento, evitando a contaminação pelo vírus que tem feito vítima por todo o país. “Porém, precisamos garantir que essas pessoas tenham uma sobrevivência digna para que a situação não se agrave, ainda mais, e elas não sejam levadas a um estado de miserabilidade”, observou Maria Mendonça, lembrando que a concessão dos kits de higiene, bem como benefício assistencial ou mesmo, cesta básica ajudará a não provocar mais dano.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça