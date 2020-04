Dr. SAMUEL É BARRADO AO TENTAR FISCALIZAR CENTRO DE ZOONOSE EM SOCORRO

23/04/20 - 17:13:04

Após receber denúncias sobre maus tratos de animais no Centro de Zoonoses de Nossa Senhora do Socorro, o deputado estadual Dr. Samuel (Cidadania 23), visitou o local nesta quarta-feira (22) para realizar uma fiscalização, mas ao chegar na portaria, foi barrado.

O deputado estadual também tem o papel de fiscalizar a gestão pública de qualquer município, mas dessa vez, o parlamentar não conseguiu realizar a ação. “Recebemos denúncias com relação aos maus tratos de animais e que o centro ainda não foi inaugurado, mas tem animais no local. Chegando lá não foi possível entrar, pois fui barrado na porta. Mandaram eu conversar com o secretário de saúde do município. Para eu apresentar reivindicações a ele, eu preciso saber como está o local, por isso precisaria realizar a fiscalização de forma surpresa, mas infelizmente não foi possível”, lamentou.

Ao finalizar, Dr. Samuel disse que se sentiu desrespeitado. “Nós estamos fiscalizando e cobrando, mas recebemos como falta de respeito da gestão municipal não nos deixarem entrar. Falta de respeito com o parlamentar e com a população. Mas uma coisa é certa, continuaremos fiscalizando”, afirmou o deputado.

Da assessoria