DRFV E DELEGACIA DE PROPRIÁ PRENDEM INVESTIGADO POR CRIME DE ESTELIONATO

23/04/20 - 05:02:29

O suspeito possui outras investigações pelos crimes de receptação e venda de veículos clonados ou roubados

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam um homem de 40 anos suspeito de praticar o crime de estelionato. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (22), no bairro Luzia, em Aracaju.

Segundo o delegado Kassio Keliton, o suspeito é investigado pelos crimes de estelionato à seguro DPVAT no município de Propriá e possui outras investigações em andamento pelos crimes de receptação e vendas de carros clonados ou roubados.

“A ação decorreu de investigações realizadas pela equipe da DRFV em conjunto com a equipe da Delegacia de Propriá que apontaram o local onde o investigado poderia ser encontrado”, destaca o delegado.

As investigações seguem em andamento e qualquer informação pode ser repassada por meio do Disque-Denúncia (181), o sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP