DRFV SOLICITA AJUDA DA POPULAÇÃO PARA IDENTIFICAR DUPLA CRIMINOSA

23/04/20 - 15:52:59

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) solicita ajuda da população para a identificação de envolvidos em um roubo na rua Alagoas, na noite da última quarta-feira, dia 15. Na ação criminosa, eles subtraíram uma motocicleta Honda/CG 160 fan, cor preta, placa QKT 2654.

O roubo ocorreu por volta das 18h30, e a vítima relatou que estava fazendo uma cobrança na região quando percebeu a aproximação de dois homens em um veículo corsa, de cor vinho. O primeiro suspeito estava vestido com uma camisa de manga, e outro aparentava ser adolescente, usava uma camiseta regata e estava em posse de uma pistola.

Os dois suspeitos, ao roubarem a motocicleta e o celular da vítima, evadiram-se em direção a avenida São Paulo. Foram coletados os vídeos de segurança de uma residência que flagrou o momento do ato.

A Polícia Civil está divulgando as imagens para identificar os dois suspeitos, e pede que a população contribua com as investigações, repassando informações acerca da identificação e localização dos envolvidos através do Disque Denúncia, telefone 181. O sigilo é garantido.

As informações e foto são da SSP