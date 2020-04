“Estou aqui pela saúde do cidadão e preservação da vida”, diz Dr. Manuel Marcos

23/04/20 - 07:42:56

Durante a primeira Sessão On-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que ocorreu nesta quarta-feira, 22, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSD) prestou solidariedade aos aracajuanos neste momento de pandemia. A retomada dos trabalhos no Parlamento em modalidade virtual seguiu os Decretos das autoridades públicas e medidas protetivas que visam conter a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

“Em respeito as pessoas que já perderam seus entes queridos ou foram contaminados pelo covid-19 eu peço que nós vereadores, objetivamente, esquecesse o populismo e a demagogia. Esse é o momento de preservar a vida e promover atos que de fato colaborem no combate a pandemia do coronavírus. Estou nessa reunião solidário aos que permanecem confinados em suas residências. Inclusive, tendo problemas com seus filhos que não estão indo para escola ou se esforçando para cumprir com o trabalho”, enfatiza.

Na ocasião, o parlamentar ressaltou a importância dos poderes Legislativo e Executivo estarem alinhados nas ações públicas de gerenciamento de crise e plano de contingência no embate ao agente viral. “Estou preocupado com minhas pacientes que precisam ser operadas. Eu por ter uma faixa etária elevada estou recluso e sabendo quanta gente está sofrendo. Portanto, vamos sermos conduzidos pelo que é efetivo neste momento o qual estamos vivendo. Estou aqui pela saúde do cidadão e preservação da vida”, completa.

Por Lucivânia Pereira