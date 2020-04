Higiene bucal deve ser redobrada na pandemia, diz odontólogo

Consultas odontológicas só podem ocorrer em casos urgentes

Por Suzy Guimarães

Ir ao dentista com regularidade é de grande importância, mas, nesse momento de pandemia, somente consultas de urgência e emergência estão sendo realizadas. Sendo assim, não pode haver negligencia com a higiene bucal diária, essencial para evitar o surgimento de cárie, gengivite e mau hálito, além de problemas mais graves.

“As orientações técnicas do Ministério da Saúde e de órgãos de vigilância dos estados para este momento de isolamento social alertam que só se deve buscar atendimento odontológico em caso de extrema necessidade”, explica o coordenador do curso de Odontologia da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Murilo Oliveira.

O docente observa que a higiene deve ser feita ao acordar, após as refeições e antes de dormir, com escova de cerdas macias e creme dental com flúor. A limpeza entre os dentes requer o fio dental. “Se houver indicação do cirurgião-dentista, pode-se complementar com o uso do enxaguante bucal. É interessante individualizar o uso de pasta de dente, sabonete e toalha de rosto”, orienta Murilo.

Murilo adverte que estudos recentes mostram que o vírus causador da Covid-19 consegue sobreviver por até três dias em superfícies como plástico e aço. “Nossas mãos estão em contato constante com vários materiais que podem estar contaminados. Tocar nessas superfícies e levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos aumenta o risco de contrair o vírus. Por isso não se deve deixar escovas de dentes juntas”, conclui o cirurgião-dentista.