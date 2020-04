Laércio entrega caminhões e tratores para prefeituras e agricultores de 8 municípios

23/04/20 - 16:53:17

O deputado federal Laércio Oliveira participou nessa quinta-feira, dia 23, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), da assinatura do termo de doação com entrega de caminhões, tratores, maquinários e implementos para as prefeituras de Itaporanga D’Ajuda, Monte Alegre e Divina Pastora, e seis Associações dos municípios de Estância, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Umbaúba, Monte Alegre e São Domingos também foram contempladas. Totalizando R$ 1.013.714,00 em emendas parlamentares.

“Com emenda do deputado estamos recebendo um caminhão compactador e dois carros que vamos pegar agora na concessionária, além de calçamento de ruas que já está em andamento. Então o povo está agradecido ao deputado e eu, como prefeita, agradeço muito por poder participar desse momento. Agradeço de coração ao deputado Laércio e é com muita honra que venho aqui receber. Só com o caminhão compactador de lixo a prefeitura irá deixar de pagar R$ 17 mil por mês”, enfatizou a prefeita de Monte Alegre, Marinez Silva (Nena de Luciano).

“Quero me desculpar por esse momento em que não podemos celebrar as coisas boas da vida com um abraço em quem gostamos, mas é preciso fazer isso para cuidar da gente e do outro. Esse pedido de afastamento que César Mandarino fez é justamente como medida de preventiva para todos nós, não é nada de indiferença com ninguém, muito pelo contrário. Mas a gente resolveu fazer a essa entrega atendendo todos os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde. Porém, agradeço muito a todos vocês todos terem vindo, aos prefeitos Otávio Sobral, Dr. Sylvio Cardoso e a prefeita Nena de Luciano, aos vereadores Betinho e Sérgio da Geladeira, de Monte Alegre, a vereadora professora Lia de Umbáuba e aos presidentes das Associações”, afirmou o deputado.

“A prefeita Nena que agora é Progressistas sabe que todo ano tem R$ 1 milhão nas indicações de emendas, assim como Dr Sylvio está aqui e pode confirmar, pois sempre recebeu. Não se preocupo com o tamanho do município, pois a consideração que tenho é a mesma, na política que eu faço o valor está sempre nas pessoas. Sou de honrar meus compromissos. As Associações aqui presentes foram escolhidas por fazerem um trabalho tão importante com trabalhadores rurais nos seus municípios. Mas a única coisa que peço a vocês é que usem os equipamentos como se fosse comprado com o seu dinheiro para que eles tenham vida longa, principalmente os que usam na agricultura, que geram renda na agricultura familiar tão importante para todos nós; Agradeço a César Mandarino por empenho e determinação nas ações da Codevasf e na agilidade do processo de compra dos equipamentos”, disse o deputado Laércio.

O superintendente regional da Codevasf, César Mandarino, explicou que as emendas são executadas pela Codevasf são bem mais rápidas. “As emendas do deputado Laércio que estamos executando agora são de 2019, ou seja, tem agilidade nesse processo e já conseguimos pavimentação de ruas de vários municípios e agora mesmo com essa pandemia estamos conseguindo entregar esses maquinários para esses municípios, mesmo com muitos funcionários trabalhando em home office e alguns aqui na sede para não parar os processos. Agradeço a todos eles pelo empenho e trabalho realizado nesses dias”, acrescentou Mandarino.

A Associação Comunitária do Povoado Guararema, de Umbaúba, recebeu uma grande aradora e uma carreta basculante. A presidente Viviane Oliveira Araújo agradeceu ao deputado Laércio e disse “essa é apenas uma sementinha, que vai germinar e dar muitos frutos deputado. Nós queremos receber sua visita lá na Associação para conhecer melhor nosso trabalho. Também não podemos esquecer de agradecer a vereadora professora Lia, que sempre nos ajudou, juntamente com o senhor”.

Os municípios de Itaporanga D’Ajuda e Monte Alegre recebem um caminhão compactador. Já a Prefeitura de Divina Pastora recebeu uma retroescavadeira. Também foram contempladas as seis Associações com uma grande aradora e uma carreta basculante. A Associação de Moradores Povoado Mato Grosso (Ampomagro), de Estância; a Associação Colônia Brasília, de Neópolis; a Associação dos Moradores do Povoado Itapecuru, de Nossa Senhora das Dores, a Associação Comunitária do Povoado Guararema, de Umbaúba, e a Associação Comunitária União dos Estudantes e Agricultores (Uniagro), de São Domingos. Já a Associação dos Produtores Rurais da Lagoa da Entrada, de Monte Alegre, além da grande aradora e da carreta basculante, também recebeu um trator.

“Divina Pastora tem várias obras estruturantes realizadas com emendas de Laércio Oliveira, então a sensibilidade que ele tem em relação aos municípios e a qualidade de vida do povo sergipano é impressionante. Fico muito satisfeito e gratificado em saber que a gente sempre tem um parceiro como ele destinando recursos para melhorias da população e que hoje estamos aqui para receber essa retroescavadeira”, enfatizou o prefeito Dr Sylvio Cardoso.

Por Elenildes Mesquita