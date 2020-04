Nova reunião sobre abertura

23/04/20 - 02:26:22

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD) volta a se reunir hoje com técnicos da Saúde, para uma avaliação do que aconteceu nos sete dias em que editou novo decreto que flexibilizou a abertura de parte do comércio. Não há informação sobre qualquer decisão de uma reunião que tem o objetivo de analisar se a abertura provocou um aumento na contaminação de pessoas.

Pelos dados publicados via Secretaria da Saúde, poucos novos casos se registraram em cidades do interior, além de mais duas mortes, o que não é considerado um crescimento que provoque medo e temor.

Alguns empresários estão na expectativa de que um novo decreto promova a abertura de outros segmentos do comércio, da indústria e de serviços, desde que haja o cuidado e zelo para proteção tanto do cliente, quanto do trabalhador, cujo objetivo maior é evitar a contaminação. Para isso tem que disponibilizar o uso de álcool em gel 70, além do uso de máscaras e higienização das mãos – se necessário – com água e sabão. Isso vem sendo feito em lojas que estão em pleno funcionamento, assim como nos hotéis.

Apenas os motéis certamente não atendem o rigor de toda essa orientação, porque naturalmente não cumprem o distanciamento de dois metros exigidos entre pessoas.

Há a perspectiva de que os restaurantes podem ser autorizados a funcionar, desde que obedeçam ao distanciamento das mesas e reduzam o número de pessoas que os frequentam para almoço ou jantar. De qualquer forma, há preocupação com o estilo que esses estabelecimentos funcionem e se mostrem suficientemente organizados para receber clientes sem provocar risco.

A abertura de shoppings pode ou não acontecer. O problema é que esses centros comerciais atraem multidões e não dá para conter a presença de excesso de pessoas, principalmente nas praças de alimentação. Um lojista tem sugestão sobre isso: redução do tempo de abertura, controle do número de frequentadores, colocação de álcool em gel nos corredores e abertura limitada da praça de alimentação, fazendo rodízio em relação aos serviços.

Uma curiosidade que domina os meios políticos: quem substituirá o secretário da Saúde, Valberto de Oliveira Lima (MDB), que deixa o cargo na próxima quinta-feira, para preparar sua pré-candidatura a prefeito de Propriá. Nos bastidores comentam-se que o governador Belivaldo Chagas não colocará um nome definitivo para ocupar a pasta nesse momento de pandemia, mas pode indicar um secretário interino, principalmente que esteja atuando no combate ao coronavírus.

Empresário satisfeito

O presidente da Fecomercio em Sergipe, deputado federal Laércio Oliveira (PP), diz que o empresariado está muito satisfeito com a decisão do governador Belivaldo Chagas, que flexibilizou o decreto para reabertura de parte do comércio.

*** Todas as lojas abertas cumprem as determinações da Secretaria da Saúde, para proteger clientes e trabalhadores contra o coronavírus.

Sugere ampliação

Segundo Laércio Oliveira, a vigilância sanitária pode acompanhar tudo o que vem sendo feito para evitar que, clientes e funcionários, corram qualquer risco de contaminação durante esse período.

*** A expectativa do setor é que a flexibilização seja ampliada hoje, quando o Governo fará uma avaliação da situação e decida por abrir outros segmentos do comércio.

Aglomeração na CEF

O excesso de pessoas concentradas em frente às agências da Caixa Econômica pode ampliar a contaminação do coronavírus, caso não se adote providências.

*** O pessoal não respeita distanciamento e forma uma multidão para retirar os benefícios de R$ 600 e o depósito do Bolsa Família.

*** Ontem, em frente à agência da Caixa em Itaporanga D’Ajuda, houve tumulto entre pessoas que se aglomeravam em frente para tentar sacar o dinheiro.

Nenhuma sinalização

Pré-candidata à prefeita pelo Cidadania, a delegada Danielli Garcia diz: “tá difícil pra muita gente vencer essa crise gerada pela pandemia, né, gente”?

*** – E não temos nenhuma sinalização por parte da Prefeitura de quando isso vai acabar.

*** E continuou: “então, deixo a vocês um pedido: faça suas compras no seu bairro, ajude os pequenos comerciantes”.

*** – O momento pede da gente atitude e solidariedade; e essa é uma atitude que pode ajudar a garantir o sustento de centenas famílias. Vamos nessa? Sugere Danielli.

Fim da pandemia

A delegada Danielli Garcia comete certa estupidez ao dizer que não há “nenhuma sinalização por parte de Prefeitura de quando isso (a pandemia) vai acabar”.

*** Não é a Prefeitura que indica “começo e fim da pandemia”. No mundo ninguém tem condições de avaliar o fim do coronavírus. Nem a Prefeitura de Aracaju, como sugere a delegada.

Até as grávidas

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, indignado, disse ontem que “não tem palavras que expresse a crueldade que o Governo Bolsonaro está fazendo com o povo brasileiro neste momento”.

*** Segundo Rogério, “nem mulheres grávidas são poupadas desse descaso”! Aproveitou para sugerir: “Fora Bolsonaro”!

Alese define pauta

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, conversou com os líderes da situação, Zezinho Sobral e da oposição, Samuel Carvalho, para definir a pauta de votação da próxima sessão remota.

*** A pauta em discussão foi para a sessão da próxima quarta-feira, dia em que a Alese tem feito as discussões parlamentares online.

Deputados a prefeito

Na Assembleia Legislativa apenas quatro deputados vão disputar as Prefeituras de seus municípios: Dílson de Agripino, Tobias Barreto; Ibraim Monteiro, Lagarto, Dr. Samuel Carvalho, Socorro.

*** Todos os deputados apóiam candidaturas no interior, mas ainda não há conversa intensiva sobre o pleito, que pode se adiado para dezembro.

Oliveira é o líder

O PSD fez reunião com a bancada do partido na Câmara Municipal de Aracaju, terça-feira, e definiu que o vereador Juvêncio Oliveira seria o líder.

*** Quem presidiu a reunião foi o deputado federal Fábio Mitidieri, que deu boas vindas aos novos membros do PSB e agradeceu a confiança no projeto partidário.

*** Mitidieri considerou o “momento importante” e lembrou que “temos a maior bancada da história da Câmara, com dez vereadores”.

Gestão de Edvaldo

Durante a reunião o PSD ratificou o compromisso com a gestão de Edvaldo Nogueira (PDT) e “nosso apoio ao presidente da Câmara, Nitinho Vitale”.

*** Fábio Mitidieri destacou a “grandiosa ajuda do secretário Jorginho Araújo e do amigo Igor, na articulação para formação da bancada”.

*** – O PSD está cada vez mais forte e unido, considerou o deputado.

Líder do PSC na Câmara

A direção do PSC em Aracaju informou que o vereador Fábio Meirelles fora indicado para ser o líder do partido na Câmara Municipal.

*** O vereador Thiaguinho Batalha informou, logo após, que teria sido ele o indicado para líder do PSC.

*** A direção do partido voltou a se manifestar: “diz Thiaguinho que entendeu errado quando o partido havia indicado Fábio Meirelles para a liderança”.

Vice da delegada

Conversas de bastidores na Câmara Municipal revelam que o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) não seria candidato a prefeito e apoiaria a delegada Danielli Garcia à Prefeitura de Aracaju.

*** Um vereador comentou que o próprio Elber Batalha (PSB) não se anima para disputar a reeleição, “porque será indicado para vice da delegada.

Não haverá recuo

O PSB desmente apoio a Danielli e qualquer conversa sobre isso. Diz que Valadares Filho é pré-candidato a prefeito pelo partido e “que nada vai fazê-lo recuar desse objetivo”.

*** O partido admite que ele é um dos nomes mais competitivos e que logo após esse momento de pandemia voltará a conversar com outros partidos para formação de um bloco coeso.

Um bom bate papo

Clóvis Silveira – Você pode se enxergar do jeito que você quiser, isso não quer dizer que os outros têm que te ver do mesmo jeito!

Sem receio – Em Sergipe também funciona o fanatismo: todos os que seguem o presidente Bolsonaro desdenham dos cuidados com a expansão do vírus.

Vencendo a doença – O deputado estadual Capitão Samuel publica que a cada dia mais pessoas são curadas do coronavírus. Já estamos vencendo está doença.

Cargos ao centrão – Segundo José Nêumanne, Bolsonaro dá cargos ao Centrão, temendo que Maia faça com ele o que Cunha fez com Dilma, abrindo processo de impeachment,

Criar alternativas – Professores criam alternativas para não deixar as crianças sem aula com o isolamento social, através da Internet.

Segunda parcela – Governo volta atrás e não vai antecipar 2ª parcela do auxílio emergencial. Ministério da Cidadania afirma que faltam recursos no orçamento e será preciso aprovar um crédito suplementar.

Paulo Teixeira – Jornais noticiam que militares derrotaram Paulo Guedes e propuseram plano de estímulo ao crescimento, para depois da pandemia.

Poder360 – Novo ministro da Saúde, Nelson Teich, confirma general Eduardo Pazuello como secretário executivo da Saúde.