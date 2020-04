Padre Inaldo se reúne com mototaxistas que receberão ajuda do município

23/04/20 - 07:06:33

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, recebeu no seu gabinete, na tarde desta quarta-feira, 22, representantes dos mototaxistas do município, que vêm sofrendo com a diminuição da demanda por conta do isolamento social. Durante a reunião, o prefeito demonstrou preocupação com a situação do Coronavírus na região, citando o crescimento da curva de infectados em Sergipe, que hoje já chega a 117 casos, de acordo com informações do Governo do Estado. A categoria dos mototaxistas de Socorro será mais uma que passará por um processo de cadastro para o recebimento de cestas básicas em domicílio.

Segundo o presidente da Associação de Mototaxistas de Socorro, Arnaldo dos Santos, a diminuição da clientela por conta do isolamento social atinge principalmente os autônomos que trabalham com público, mas desde o início da crise a categoria tem recebido atenção da gestão. “Temos consciência de que para o município a situação também não está fácil porque ninguém estava preparado para isso. Mas nós vemos que a Prefeitura está trabalhando, distribuindo, por exemplo, os kits de alimentação escolar, cestas básicas, etc. Eu hoje estou muito feliz que a nossa categoria também será contemplada”, comemorou.

De acordo com a secretária de Assistência Social do município, Maria do Carmo Paiva, 300 mototaxistas passarão por um processo de cadastro para o recebimento das cestas básicas. “Este cadastramento é muito importante para nós, primeiro para fins de comprovação da destinação das cestas básicas, segundo porque é mais uma maneira de mantermos um vínculo com a população que precisa do serviço público”, explicou.

Durante a reunião, o prefeito Padre Inaldo ainda aproveitou para tranquilizar a categoria com relação às obrigações junto à SMTT, que está sem oferecer os serviços presenciais, por conta da recomendação de isolamento social. “A SMTT não está cobrando nenhuma regularização por enquanto, podem ficar tranquilos”, explicou.

Por: Flávia Sofia

Foto: Marina Santana