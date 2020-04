Prefeitura retoma realização da feira livre do Santos Dumont em novo formato

O novo formato das feiras livres da capital contempla também o espaço de comercialização ao livre do bairro Santos Dumont. Quem frequenta o local encontrou na manhã desta quinta-feira, 23, o espaço readequado para atender às medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Administrada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a feira do Santos Dumont seguiu o mesmo modelo das demais e teve o número de bancas reduzido, de 245 para 140.

Além das recomendações dos órgãos da saúde, ações de higienização foram colocadas em prática neste espaço de comércio ao ar livre. Entre elas, a disposição de álcool em gel 70% e máscaras descartáveis aos frequentadores nas entradas de acesso às feiras, lavatórios portáteis, com água e sabão e instalação de banners informativos.

“Com essas medidas, a pessoa pode vir à feira sossegada. Eu não tinha máscara e logo que cheguei aqui, recebi uma. Fiquei muito feliz, pois fiz as minhas compras sem medo”, ressaltou Vera Lúcia, moradora da região.

A feirante Nivalda Menezes ficou satisfeita com o novo padrão. “Achei muito bom como tudo foi organizado. A ideia de disponibilizar álcool em gel e máscara para quem chega, é muito importante, porque deixa o freguês mais seguro para comprar e nós feirantes mais tranquilo para trabalhar”, destacou ela.

Feira do Jabotiana

A feira livre do bairro Jabotiana, realizada sempre às quintas-feiras, no período da tarde, também acontecerá em novo formato e com redução no número de bancas, de 109 para 80.

Já nesta sexta-feira, dia 24, retomam as feiras dos conjuntos Castelo Branco e Agamenon Magalhães, e dos bairros Suíssa e Aruana

Atendendo a critérios que contemplam toda a cidade, das 32 feiras livres, 16 estão de volta, porém somente com a comercialização de gêneros alimentícios e produção agrícola e respeitando ações de prevenção implementadas pela gestão.

Foto: Felipe Goettenauer