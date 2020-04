Presidente do MDB Sergipe mobiliza reação em Lagarto contra o coronavírus

Através de um vídeo divulgado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, o presidente do MDB de Sergipe, Sérgio Reis, está mobilizando a população e instituições para uma reação contra a pandemia em seu município, Lagarto, fazendo contraponto ao descaso da gestão municipal quanto ao combate.

No vídeo, Sérgio intensifica o pedido para as pessoas respeitarem o distanciamento social e mostra como está sendo sua rotina, principalmente no que se refere a acompanhar de perto as ações para proteger a população de Lagarto, que já conta com dois casos confirmados da COVID-19.

Reis lançou a hashtag #ReageLagarto por enxergar com preocupação a situação administrativa no município. O #ReageLagarto será usado como forma de motivar os profissionais de saúde que enfrentam o risco do trabalho nesse período de pandemia, além de cobrar da administração municipal a disponibilização, em quantidade suficiente, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e priorizar o pagamento dos salários dos servidores da pasta, que estão recebendo seus proventos fora do mês trabalhado.

POR ASCOM/MDB-SE