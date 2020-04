PRESO PROFESSOR DE CAPOEIRA SUSPEITO DE PRATICAR ESTUPRO DE VULNERÁVEL

23/04/20 - 16:03:30

Um professor de capoeira, de 44 anos, foi preso em Aracaju, nesta quinta-feira (22), suspeito de praticar estupro de vulnerável.

Segundo informações da delegada Annecley Figueiredo, a investigação teve início em 2019, quando a genitora de um adolescente, após perceber comportamentos diferentes no filho, procurou a delegacia para denunciar os abusos sofridos pelo filho há alguns anos atrás.

As investigações foram iniciadas, com a escuta do adolescente pelo setor psicossocial do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), sendo possível comprovar a materialidade e autoria do crime, bem como a constatação de outras vítimas do suspeito, as quais foram localizadas pela equipe de investigação da Deacav.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado para a 6ª Vara Criminal. O preso será custodiado no sistema prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário. A delegada destacou a importância dos pais e responsáveis ficarem atentos a mudanças de comportamentos das crianças e adolescentes, e em caso de qualquer suspeita, procurar ajuda dos profissionais capacitados da Deacav, conselhos tutelares e demais órgãos que integram a rede de proteção.