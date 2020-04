Rodrigo Rocha, suspeito de ter matado um funcionário, chega a Aracaju escoltado

23/04/20 - 15:18:21

O empresário Rodrigo Rocha, preso em São Paulo na última feira (21), por policiais civis de Sergipe sob o comando do delegado Jonathas Evangelista desembarcou chegou a Aracaju nesta quinta-feira (23),

Em seguida, Rodrigo Rocha foi conduzido para a viatura da Delegacia Regional de Lagarto, e em seguida levado para a 4ª Delegacia Metropolitana, onde permanecerá até esta sexta-feira (24) , quando seguirá para um presídio de Aracaju.

A prisão de Rodrigo Rocha aconteceu no município de Paranapanema, no estado de São Paulo, mais precisamente no posto da Polícia Rodoviária de São Paulo, localizado na rodovia Raposo Tavares.

Rodrigo é o principal suspeito pelo assassinato de seu empregado Alexandre Souza Santana, 28 anos, morto com vários tiros na cabeça no município de Lagarto.