Socorro confirma o segundo caso positivo da Covid-19

23/04/20 - 10:59:30

Até o momento, ele apresenta sintomas leves e está em isolamento

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou na manhã desta quinta-feira (23) o segundo caso pelo novo coronavírus (Covid-19) no município de Nossa Senhora do Socorro. Com isso, são 119 casos registrados no estado.

O homem de 25 anos, diagnosticado positivo, reside no Conjunto Jardim. Até o momento, ele apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar, sendo monitorado pela secretaria, através das equipes da Vigilância Epidemiológica.

Covid-19 em Sergipe

MUNICÍPIO CASOS CONFIRMADOS MORTES

Aracaju 74 5

Porto da Folha 1 0

Propriá 2 0

Nossa Senhora da Glória 2 0

Capela 1 0

Itabaiana 4 0

Lagarto 2 0

Itabaianinha 7 1

Simão Dias 4 1

Tomar do Geru 1 0

Nossa Senhora do Socorro 2 0

Pacatuba 2 0

São Cristóvão 3 0

Indiaroba 1 0

Itaporanga 1 0

Estância 12 0

TOTAL 119 7

Fonte: SES